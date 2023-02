L’autrice Chiara Taormina torna dal pubblico dei piccoli lettori con un nuovo libro intitolato: “Il segreto di Raffaello e Margherita”, edito dalla casa Editrice "Il Ciliegio" a fine gennaio 2023. Come si può ben comprendere dal titolo, questa volta oltre ai protagonisti principali, abbiamo anche un altro soggetto che prende la scena: l’arte. Un libro che fa scoprire anche l'amore. Il libro si rivolge alla fascia di giovani che hanno un'età tra i 10 e 12 anni in su. I protagonisti principali di questo romanzo sono due giovani ragazzi di Roma: "Raffaello e Margherita".

Entrambi apprezzano moltissimo le opere realizzate dal pittore Raffaello Sanzio. “Il dipinto per la mia amata, L’amore segreto, si disperse invece per sempre tra i flutti".

La passione per l'arte per entrambi i protagonisti

Raffaello e Margherita sono due giovani amici che condividono la passione per l’arte, ma, in particolar modo, la passione per il pittore: Raffaello Sanzio. Nel giorno del suo cinquecentesimo anno di scomparsa, i due, decidono di andare a visitare una famosa opera: Lo spasimo di Sicilia all’interno della Villa Farnesina a Roma. Ed ecco che i due giovani si ritroveranno a vivere in un’avventura fatta di: amori segreti, cavalieri coraggiosi e non solo. Oltre all’amore verso il pittore e la sua Fornarina, un’altra tematica importante che viene affrontata è l’amicizia che lega i due ragazzi.

Un libro che si legge molto velocemente perché con parole semplici e descrizioni ben ampliate, l’autrice riesce ad accattivare anche il pubblico degli adulti.

Un libro adatto non solo ai bambini

Non è il classico libro per bambini che siamo abituati a leggere, questo è un libro che va al di là delle aspettative e in particolar modo oltre a trattare la tematica dell’arte, affronta anche il significato della parola “amicizia”, che, il più delle volte viene sopravvalutato.

La cosa che più colpisce del libro oltre gli argomenti trattati, è la cover. Semplice, ricca di colore e raffigura in maniera precisa la persona di Raffaello, uno dei più celebri pittori che hanno fatto la storia. I capitoli si leggono in maniera rapida, anche perché non sono eccessivamente lunghi e, inoltre, grazie a un ritmo narrativo molto veloce e scorrevole è impossibile fermarsi durante la lettura.

L'autrice Chiara Taormina è una palermitana classe 1973, attualmente vive lì e lavora come socia presso l’ICWA. Ha pubblicato nove romanzi in tutta la sua carriera letteraria.