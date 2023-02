La mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience è tornata a Napoli dal 2 gennaio fino al 30 aprile presso la Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi 1, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

L'esposizione è arrivata nel capoluogo partenopeo dopo aver già entusiasmato 5.000.000 di visitatori in tutto il mondo tra Bruxelles, Pechino, Hanghzou, Londra, York e Leicester, Stati, New York e Washington. La mostra però attualmente è totalmente rinnovata, in quanto garantisce ai visitatori un'esperienza di Arte digitale a 360°.

Infatti, il pubblico è invitato a partecipare per essere parte attiva di un viaggio mozzafiato nel mondo dello straordinario Vincent Van Gogh, uno dei più grandi artisti al mondo.

La stanza immersiva in cui vivere a 360° le più grandi opere dell'artista olandese

Il cuore pulsante della mostra Van Gogh: the Immersive Experience è sicuramente la stanza immersiva, in cui sono presenti 60 proiettori che proiettano i 350 capolavori dell'artista olandese su una superficie di 1000 metri quadrati. Inoltre, queste proiezioni vengono proiettate anche sul pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori della mostra presso la Chiesa di San Potito.

Oltre alla stanza immersiva, all'interno della mostra dedicata all'artista olandese c'è uno spazio dedicato proprio allo studio dell'arte pittorica dell'artista.

Infatti, tutti coloro che prenderanno parte a questa esperienza avranno l'opportunità di avere informazioni importanti sulle tecniche utilizzate dall'olandese.

Poi proseguendo per la mostra c'è la possibilità di vedere il famoso capolavoro di Van Gogh "La camera da letto", sia i vari quadri che proprio la rappresentazione della stanza che tanto ha reso celebre l'artista.

La mostra ha anche un spazio dedicato ai bambini e alle realtà virtuali

Infine, altra cosa molto innovativa è anche lo spazio dedicato ai bambini. Infatti, all'interno della mostra Van Gogh: the Immersive Experience c'è un spazio chiamato "Colora e pubblica, in cui i più piccoli, ma anche gli adulti potranno dare sfogo a tutti la loro creatività, in quanto hanno la possibilità di produrre e poi anche di esporre i propri capolavori

L'esperienza immersiva su Van Gogh si conclude con la stanza dedicata alla realtà virtuale.

Infatti, in questo caso i visitatori avranno la possibilità di andare ancora più nel profondo della mente di Van Gogh. In questo caso i visitatori avranno la possibilità di vivere proprio un giorno della vita di uno degli artisti più famoso al mondo che tanto ha fatto e realizzato nella sua breve vita, in quanto l'artista è scomparso prematuramente all'età di 37 anni.