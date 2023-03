"The end of the road tour " terminerà a New York a 50 anni dal primo concerto. I KISS durante un'intervista radiofonica e tramite i social hanno ufficializzato le date dei concerti. La storica band di Paul Stanley e Gene Simmons ha programmato 17 date del tour e il 29 giugno faranno tappa anche in Italia al Lucca Summer Festival in piazza Napoleone. Le ultime date saranno il 1 e 2 Dicembre al Madison Square Garden di New York, dopodichè abbandoneranno il palco definitivamente.

Perché le ultime date a New York?

Si dicono onorati e privilegiati di concludere la loro carriera nel luogo dove tutto è iniziato, sul palco del Madison Square Garden.

I Kiss hanno all'attivo oltre 130 milioni di copie vendute e detengono il record di band con più dischi d'oro vini nella storia delle band. Paul e Gene durante l'intervista hanno parlato anche della loro amicizia, dell'amore per i fan e dei curiosi episodi nati durante la scrittura delle loro celeberrime canzoni che hanno scatenato e fatto ballare almeno tre generazioni con "I was made for lovin' you " e "Rock and Roll All Nite" per citare due dei titoli più famosi.

La carriera

I Kiss nascono a New York nel 1973 da un'idea di Gene Simmons il "demone" e Paul Stanley lo "starchild" voce e chitarra. Peter Criss "uomo gatto" alla batteria e Ace Frehley chitarra solista completano la band. Oggi sono sostituiti rispettivamente da Eric Singer e Tommy Thayer.

Il primo disco uscito nel 1973 non è straordinario nelle vendite ma le loro esibizioni diventano un momento di culto straordinario tra Gene Simmons in veste di mangiafuoco, chitarre che fumano e sangue finto. Al loro attivo hanno 30 dischi d'oro 14 di platino e tre di multiplatino. Nel 2014 sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Lo stile musicale

Il loro stile musicale ha subito diversi cambiamenti durante la carriera. Considerati i fondatori dell'Hair Metal insieme ad Alice Cooper, sono anche riconosciuti come esponenti dell'Heavy Metal.

Dopo gli anni '80 si conta la parentesi più POP e Rock progressiva con "Music from The Elder" (1981), anche se loro hanno sempre amato definirsi il più grande spettacolo del Rock'n' Roll.

Le date ufficiali del tour dei Kiss del 2023