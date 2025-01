Per Simon Yates, la stagione del ciclismo professionistico 2025 segnerà l'inizio di una nuova fase della carriera. Il corridore britannico ha concluso la lunga avventura con la Jayco AlUla, con cui ha condiviso un decennio ricco di successi, ma segnato anche da una netta flessione finale. Yates ha cercato nuovi stimoli accettando la proposta della Visma Lease a Bike, una delle squadre top del Ciclismo, che lo impiegherà sia come leader che come uomo d'appoggio per Vingegaard. In un'intervista a Velo, Yates ha parlato della sua nuova avventura, ma soprattutto di come si stia godendo il ciclismo attuale: "Ora è più salutare e mi diverto di più rispetto a sette o otto anni fa, quando eravamo sempre stanchi".

Yates: 'Ora mi diverto di più'

Yates ha raccontato che il modo di alimentarsi ha stravolto completamente il ciclismo nell'ultimo decennio. "Ora è tutto più facile con l'alimentazione. Il ciclismo è diventato più salutare adesso e mi diverto di più rispetto a sette o otto anni fa", ha dichiarato il campione britannico, che, nella prima parte della carriera, ha vissuto un ciclismo ossessivamente attento a ridurre l'apporto di calorie e carboidrati. Negli ultimi anni, questo approccio è stato completamente capovolto. Ora il cibo è diventato il mezzo per avere più energie a disposizione e non il modo per diminuire il peso corporeo all'eccesso.

"Adesso mi diverto di più. Prima che arrivasse questo enorme boom di carboidrati era il contrario.

Facevamo una dieta a basso consumo di carboidrati. Questo metteva a dura prova sia la mente che il corpo. Eri semplicemente sempre stanco. Tornavo da un duro allenamento e riuscivo solo a sdraiarmi sul letto, completamente distrutto. Ora torni, è stato duro, ok, lo senti nelle gambe, ma senti anche che non ti manca niente", ha raccontato Simon Yates.

'Ora facciamo colazione con una montagna di riso'

Il corridore britannico ha poi fatto degli esempi concreti per far capire meglio come era articolata la dieta dei corridori appena un decennio fa: "C'erano tante cose a basso contenuto di carboidrati. Un paio di uova e si partiva per l'allenamento, ci si vedeva dopo cinque o sei ore con solo le borracce d'acqua.

Ora facciamo colazione con una montagna di riso e mangiamo 120 grammi di carboidrati all'ora, è davvero cambiato tutto".

In questa sua prima stagione in maglia Visma Lease a Bike, lo scalatore britannico correrà sia il Giro d'Italia che il Tour de France. In primavera, Yates sarà alla Tirreno Adriatico e alla Volta Catalunya, due brevi gare a tappe che ben si adattano alle sue doti di scalatore. Al Giro, Yates avrà un ruolo da leader, mentre al Tour sarà un rinforzo essenziale per sostenere le ambizioni di maglia gialla di Jonas Vingegaard.