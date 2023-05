Al Salone Internazionale del Libro di Torino si è svolto un incontro dedicato alla presentazione di una grande mostra in programma da ottobre a Roma in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino.

L'anteprima di Torino ha visto la presenza di Mario Barenghi, curatore della mostra. Il titolo della mostra romana sarà "C'è un'immagine che mi gira per la testa - Italo Calvino 1923-2023". La presentazione a Torino è avvenuta sotto forma di "evento per la stampa", giovedì 18 maggio, proprio nel giorno di inaugurazione del salone.

La mostra di Roma

Continuano senza sosta le celebrazioni per ricordare i 100 anni di Calvino, nato nel 1923 a Cuba e morto nel 1985 a Siena. La macchina organizzativa prevede incontri, premi letterari, eventi per appassionati, lettori e famiglie sia in Italia che all'estero.

La mostra presentata a Torino in questi giorni sarà poi ospitata a Roma, da ottobre 2023 a febbraio 2024 (le date esatte al momento non sono ancora note) presso le Scuderie del Quirinale, che ne sono ente organizzatore insieme ad Ales SpA (società in house al Ministero della Cultura da cui ne ha avuto l'affidamento e la gestione) e in collaborazione con la casa editrice Electa, specializzata in edizioni artistiche e cataloghi di mostre (che pubblicherà la guida della mostra e un libro dedicato).

L'intento della mostra di Roma

La mostra è pensata per riflettere sulla vita e l'opera di Italo Calvino, rivolgendosi sia ai lettori affezionati che ai nuovi, con un occhio di riguardo ai più giovani che talora ne hanno solo sentito parlare senza aver mai letto nulla di lui. Si potranno ammirare le prime edizioni dei suoi testi, gli scritti dedicati ai singoli artisti, le copertine dei suoi Libri.

Queste ultime testimoniano una scelta estremamente attenta anche alla grafica ed introducono allo stretto rapporto fra Calvino e le arti visive.

Ma saranno visibili anche i ritratti fatti a Calvino da grandi pittori, nonché opere ed installazioni moderne e di vario genere che si ispirano all'immaginario dei suoi racconti. La mostra vedrà la presenza di circa 200 opere prestate da istituzioni culturali nazionali e internazionali.

Chi è stato Italo Calvino

Italo Calvino (1923-1985) è stato uno scrittore, giornalista, partigiano, figura di riferimento per l'impegno politico e civile. Rimane tuttora uno degli autori più suggeriti a ogni livello scolastico, in Italia ma anche all'estero: i suoi testi vedono traduzioni in decine di lingue. Le celebrazioni per i 100 anni di Calvino sono assai variegate e si protraggono lungo il corso dell'intero anno, in varie città italiane.