Si è tenuta presso Palazzo d'Accursio, in piazza Maggiore 6 a Bologna, una conferenza stampa di presentazione della diciannovesima edizione del Biografilm. Si tratta di uno dei più importanti festival in Europa, dedicati al grande cinema in realtà di anteprima, che si svolgerà dal 9 al 19 giugno 2023 nel capoluogo emiliano.

Caterina Mazzucato, coordinatrice Bio to B-Industry (networking business to business tra professionisti dell'audiovisivo) ha sottolineato che quest'anno è presente una buona percentuale di partecipazione da parte di registe.

Le parole di Caterina Mazzucato sul Biografilm 2023 di Bologna

"L'anno scorso mi sono fatta promotrice di una ricerca per comprendere quanta parte di professionalità femminili, potesse coinvolgere il Biografilm nel suo ampio spettro, non solo all'interno della sua selezione", ha esordito così Caterina Mazzucato, coordinatrice di Bio to B-Industry.

"Quest'anno l'idea dei direttori è stata proprio quella di coinvolgere questa ricerca, di strutturarla maggiormente e di implicare Women in Film Television Media Italia, un'associazione che si occupa di e come censire le professionalità femminili per dare il giusto risalto a tutte le maglie della produzione artistica e audiovisiva", ha poi continuato Mazzucato.

"Quest'anno le registe sono il 62% e quindi si può ben dire che il Biografilm 2023 è donna", ha infine chiosato la coordinatrice.

Informazioni in breve sul programma Biografilm 2023

Il 9 giugno 2023, giorno d'inaugurazione della diciannovesima edizione del Biografilm, si proietterà l'anteprima italiana di Sur l'Adamant di Nicolas Philibert, film che poi sarà presente in autunno nelle sale italiane con la piattaforma I Wonder Pictures.

La rassegna cinematografica bolognese si concluderà il 19 giugno 2023 con l'anteprima italiana di Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind di Ethan Coen, una pellicola che racconta la musica e la storia di uno dei più grandi artisti di rock and roll.

Non mancheranno anche i Celebration of Lives Awards, i riconoscimenti che il festival assegnerà alle persone che hanno impresso un segno importante nella loro vita e nella storia contemporanea con le loro opere.

Gli artisti che riceveranno questo premio saranno la dottoressa Cristina Cattaneo e i registi Nicolas Philibert e Roberta Torre. Sarà inoltre ospitato l'omaggio a Rä di Martino, artista visuale e film-maker nata a Roma.