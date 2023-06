Da questo giovedì 1 giugno fino al 3 settembre alle Scuderie del Quirinale a Roma sarà possibile visitare la mostra fotografica "L'Italia è un desiderio": un viaggio ideale nella storia contemporanea del paese.

L'Italia è un desiderio: fotografie, paesaggi e visioni

Una serie di immagini e creazioni dalla classicità alla sperimentazione, l'esposizione de "L'Italia è un desiderio" ripercorre la storia della nazione dal 1842 ai nostri giorni.

La grande mostra è dedicata in primis all'Arte della fotografia, ma vuole far viaggiare l'osservatore attraverso il tema del cambiamento del paesaggio.

I pannelli esposti fanno parte del ricco patrimonio dei più importanti fotografi italiani, quali Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Carla Cerati, Uliano Lucas, Federico Patellani, Mario Cresci, Franco Fontana, Mario Giacomelli, Gabriele Basilico, Giovanni Chiaramonte, Guido Guidi, Paola De Pietri, Fischli and Weiss, Francesco Jodice, Massimo Vitali e Thomas Struth.

Il paesaggio è trattato in maniera eccezionale perchè fa coincidere natura e cultura legandole alla storia. Il viaggio proposto vuole sollecitare una nuova identità culturale italiana.

180 anni di fotografie e non solo

"L'Italia è un desiderio" accompagna il pubblico in una direzione ben definita e strutturata, grazie alle collezioni Alinari e Mufoco.

Più di 600 opere, infatti, sono state organizzate in maniera consapevole per guidare il percorso. Al primo piano troviamo innanzitutto le grandi fotografie panoramiche dell'Ottocento e della prima metà del Novecento.

Successivamente si passa al tema del mito del viaggio nel Bel Paese, con fotografie materialmente più avanzate che espongono l'immaginario delle mete più desiderate.

Viene poi mostrato un approfondimento relativo ai primi tentativi di immagini a colori, seguito dalle opere degli anni 40-50 nelle quali è evidente l'amore per il paesaggio naturale tra montagne e mari. Salendo al secondo piano viene rappresentato per primo il periodo del dopoguerra italiano, poi in successione una varietà di tecniche e pratiche artistiche che portano fino alla contemporaneità.

Qui si possono ammirare le nuove sperimentazioni derivate dalle intelligenze artificiali.

Celebrare il Bel Paese

Le Scuderie del Quirinale e il Museo di fotografia contemporanea hanno collaborato, grazie a "L'Italia è un desiderio", per divulgare su scala pubblica il loro sapere e le loro competenze offrendo una possibilità unica nel suo genere. Da questo progetto possono nascere solo note positive e riflessioni su temi fondamentali.

Anche la Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura, Borgonzoni si è espressa a favore sulla mostra: "L'Italia è il primo Paese al mondo ad aver posto la salvaguardia del paesaggio tra le priorità dello Stato. In un momento come questo è fondamentale riconoscersi in un'identità di luoghi e in un Paese straordinario in ogni angolo, così come emerge dalle foto in mostra: questo ci aiuterà ad essere custodi consapevoli di un'inestimabile eredità, in grado di accogliere non solo il passato, ma anche il futuro".