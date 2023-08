È stato presentato il programma di eventi per celebrare i 110 anni dall'apertura del teatro Toniolo di Mestre (Venezia), avvenuta nel 1913.

Nelle prossime settimane sono previsti concerti, visite guidate, pubblicazioni e un annullo filatelico. Una selezione di brani dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, prima opera rappresentata in occasione dell'inaugurazione del Toniolo, costituisce il cuore del programma.

Il programma delle celebrazioni del 21 ottobre

Il programma delle manifestazioni previste è stato presentato durante una conferenza stampa nel foyer dello stesso teatro il 28 agosto, alla presenza del sindaco di Venezia e del sovrintendente del teatro La Fenice di Venezia.

Proprio l'orchestra e il coro del teatro La Fenice, infatti, porteranno in scena al Toniolo una serie di brani dal Rigoletto di Giuseppe Verdi nella giornata del 21 ottobre, che costituisce il clou del palinsesto celebrativo. In tale occasione, le scenografie saranno realizzate con la collaborazione degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Ma per festeggiare il teatro Toniolo, in quella giornata tutto il centro di Mestre sarà organizzato per rivivere le atmosfere tipiche dei primi decenni del Novecento. Rievocazioni di vita quotidiana, mercato degli antichi mestieri, musica e danze d'epoca, cantastorie. Vi saranno anche eventi per i più piccoli: teatro dei burattini, acrobati e comici.

Sono previste esibizioni di strada in vari luoghi della città, in una sorta di flash-mob itinerante per dare a tutti la possibilità di usufruirne.

Le altre iniziative

Il primo appuntamento per celebrare il teatro Toniolo è stato uno speciale annullo filatelico che Poste Italiane ha concesso il 30 agosto, su una cartolina rievocativa concepita per l'occasione.

Vi sarà poi una serie di visite guidate in diversi luoghi di Mestre che costituiscono un ideale percorso alla scoperta dello stile Liberty, tipico dell'epoca. È prevista altresì una pubblicazione dedicata.

Tutti questi eventi celebrativi costituiscono una ideale e solenne apertura della stagione teatrale 2023-2024.

Il teatro Toniolo

Situato nel centro di Mestre, il teatro Toniolo è diventato con il passare degli anni un fondamentale punto di riferimento culturale veneziano e non solo. Offre un ampio programma di opere, concerti di musica sinfonica e da camera, danza, varietà e commedie, sempre con artisti e compagnie di livello nazionale e internazionale in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto. Inoltre, grazie a iniziative promozionali dedicate, attira anche un ampio pubblico di giovani under 26, sia residenti a Venezia sia studenti universitari.