Laura Pausini, una delle artiste italiane più celebrate e premiate nel panorama musicale internazionale, ha rivelato il titolo della sua ultima fatica discografica: "Anime parallele" (o "Almas Paralelas" nella versione spagnola). Il nuovo album di inediti sarà disponibile in tutto il mondo su piattaforme digitali, in formato CD e vinile, a partire dal 27 ottobre.

Il ritorno

Dopo un'attesa di cinque anni dall'ultimo album in studio, "Fatti sentire," il mese scorso Laura Pausini annunciava su Instagram il completamento delle registrazioni di un nuovo disco, un progetto discografico internazionale prodotto con Atlantic Warner.

Questi cinque anni di pausa non sono stati un periodo di inattività per la cantante italiana, anzi un periodo di successi e riconoscimenti che includono un tour mondiale, il biopic "Piacere di conoscerti", la vittoria di un Golden Globe e una nomination agli Oscar.

Nel 2023 la sua carriera ormai trentennale (iniziata nel 1993 con la vittoria al Festival di Sanremo giovani col singolo "La solitudine") si corona con una maratona live di 24 ore e con la nomina di "Latin Recording Academy Person of the Year".

Ora Laura Pausini, a lavoro completato, condivide le proprie emozioni sull'album attraverso i social: "Il giorno in cui ho ascoltato tutto l'album per la prima volta, la mia mente è passata da zero a mille in un attimo.

È tutto pronto, non vedo l'ora di portarvi con me in questo nuovo mondo!".

Secondo l'artista di Solarolo, "Anime parallele" è molto più di un semplice album di musica pop: si tratta di un concept album sull'individualità umana che racconta storie diverse tra loro. Questo lavoro include le narrazioni di varie persone, comprese quelle della stessa Laura, il cui sogno è vivere in un mondo che condivide luoghi, ma non necessariamente idee, dominato dal rispetto e l'amore.

La cover personalizzata

Per la realizzazione della cover Laura Pausini ha coinvolto i suoi fan proponendo un'originale challenge attraverso i suoi canali social.

I molti fan che vi hanno preso parte sono stati invitati a immaginare e condividere la loro idea di copertina del nuovo album, aggiungendo stickers creati appositamente, creando una copertina personalizzata e condividendo le proprie prospettive.

Il world tour

L'uscita di "Anime parallele" anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024. Dopo le anteprime speciali coi concerti a Piazza San Marco a Venezia e a Plaza de España lo scorso luglio, il tour prenderà il via in Italia a dicembre e porterà l'artista a esibirsi nelle arene europee, nonché in America Latina e Stati Uniti. Il tour è stato organizzato e prodotto da Friends&Partners.