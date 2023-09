L'allestimento artistico Like True prende vita negli spazi della galleria Amy D, in Via Lovanio, a due passi da Via della Moscova a Milano.

Una pittrice, Lena Shaposhnikova, e uno scultore, Alessio Barchitta, entrambi in gara per il Premio Cairo, hanno trasferito nelle stanze della galleria sino al 1° ottobre i loro studi, rispettivamente da Firenze (Shaposhnikova) e da Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina (Barchitta).

Il Premio Cairo

I due giovani artisti, classe 1991 Alessio Barchitta e 1990 Lena Shaposhnikova, sono entrambi selezionati per il prestigioso Premio Cairo, giunto alla sua ventiduesima edizione.

La premiazione avverrà il 9 ottobre e avrà luogo nel Museo della Permanente. Dal 10 al 15 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente l'intera collezione Premio Cairo, che comprende tutte le opere vincitrici delle precedenti edizioni del concorso.

La galleria

La galleria Amy D, situata nel centro di Milano, si mette in mostra ancora una volta come una realtà che punta ad ascoltare gli artisti più giovani. E il 7 settembre ha dato vita, con un vernissage nei suoi locali, al progetto Like True.

Like True, mostra inserita nel progetto EconomArt, porta i visitatori dentro gli studi dei due artisti. La galleria è dominata dal ruvido banco da lavoro di Alessio Barchitta, scultore siciliano che indaga la materia e i suoi molteplici stati lavorando con gesso e cemento.

Alla parete, una carta geografica ci ricorda l'origine dell'artista.

Nell'altra sala, lo studio più intimo di Lena Shaposhnikova, pittrice russa in italia da molti anni. La planimetria del suo atelier fiorentino è riprodotta sul pavimento della galleria milanese con del nastro. Il suo lavoro, personale e misterioso, spesso elaborato su supporti quasi privati, come i suoi taccuini, sembra rispecchiare il suo studio toscano, posto sulle pendici delle alture che dominano Firenze.

I due artisti, oltre che esporre il loro ambiente creativo e lavorativo, e alcune delle opere più recenti, porteranno avanti il loro lavoro durante l'esposizione. Questi temporanei atelier "trapiantati" non sono dunque solo un'esibizione statica, ma una fucina creativa.

Quando e come visitare la mostra

La mostra è stata inaugurata il 7 settembre e sarà visitabile fino al 1° ottobre.

Per gli orari di visita e tutte le altre informazioni è possibile visitare il sito della galleria.