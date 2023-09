I Måneskin, la band romana composta da Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Ethan Torchio, hanno fatto centro agli MTV Video Music Awards 2023, aggiudicandosi il prestigioso premio "Best Rock" per il loro video "The Loneliest".

Il trionfo

Nella notte degli MTV Video Music Awards 2023, tenutisi martedì 12 settembre al Prudential Center di Newark, New Jersey, i Måneskin hanno dimostrato ancora una volta la loro supremazia nella categoria rock, vincendo il prestigioso premio "Best Rock" con il loro video "The Loneliest".

I Måneskin hanno superato alcuni dei nomi più illustri del rock mondiale, tra cui i Foo Fighters, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Metallica e Muse, dimostrando la loro crescente influenza nell'industria musicale globale.

Questo successo è stato particolarmente significativo in quanto rappresenta un seguito al loro trionfo dell'anno precedente, quando avevano conquistato il premio "Miglior Video Alternativo" agli stessi MTV VMA con "I Wanna Be Your Slave". Inoltre, questa doppia vittoria ha reso i Måneskin i primi italiani e i secondi artisti in assoluto a vincere entrambe le categorie agli MTV VMA, dopo i Green Day.

Una performance energica

Durante la cerimonia degli MTV VMA, i Måneskin hanno offerto al pubblico un'esibizione, eseguendo l'ultimo singolo di successo, "Honey (Are u coming?)", in un'interpretazione carica di energia a cui il pubblico ha risposto con applausi e acclamazioni.

Un momento particolarmente memorabile è stato quando Taylor Swift, la superstar vincitrice di nove premi nella stessa serata, ha sorpreso tutti mandando un bacio plateale al frontman dei Måneskin, Damiano.

I Måneskin continuano a scalare le classifiche di tutto il mondo grazie al loro talento. Nel 2021, dopo il successo al Festival di Sanremo, la band aveva portato a casa il premio "Best Rock" agli MTV EMA, dimostrando la capacità di conquistare il pubblico internazionale. Mentre nel 2022 hanno ricevuto ulteriori riconoscimenti agli American Music Award con la canzone "Beggin'".

Una serata d'eccezione

Durante la serata degli MTV Video Music Awards 2023 i Måneskin non sono stati gli unici a brillare. Taylor Swift, la superstar del pop, ha dominato la cerimonia vincendo il premio per il "Video of the Year" con il suo successo "Anti-Hero": portato a casa nove premi su undici nomination.

La serata è stata anche segnata da altre performance, tra cui quella di Shakira, che è stata insignita del Video Vanguard Award alla carriera e ha eseguito un medley bilingue dei suoi successi, tra cui "Hips Don't Lie" e "Whenever, Wherever".

Artisti come Demi Lovato, Lil Wayne, Olivia Rodrigo, Nicki Minaj e Sean "Diddy" Combs hanno ulteriormente arricchito la serata con le loro esibizioni e premi.

Curiosamente, per la prima volta nella storia degli MTV VMA, la categoria "Artista dell'Anno" aveva esclusivamente donne in lizza, inclusa Taylor Swift, Karol G, Nicki Minaj, Shakira e Doja Cat.