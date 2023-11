L'edizione del Lucca Comics 2023, che si è aperta il 14 ottobre e che terminerà domenica 5 novembre, non ha cambiato pelle nonostante il nubifragio in Toscana. L'universo parallelo, che cita Emanuele Vietina, LG&C Dungeon master, si è messo in moto nella città ed ha occupato intere piazze, monumenti e baluardi.

Diversi percorsi da seguire nel festival

Fieri della loro unicità ben radicata nel territorio, il vastissimo programma di eventi tra padiglioni, mostre espositive ed esperienze di gioco, stanno animando e ri-animando questa edizione.

I percorsi per visitare il festival sono numerosi- oltre alla possibilità di ascoltare una playlist creata da Lucca Comics, scegliere la zona tematica del food e visitare mostre.

Lo stile inconfondibile di questa manifestazione è la scoperta - con allestimenti coraggiosi e percorsi nuovi - di autori nazionali ed internazionali che si fondono nel suggestivo panorama della città. Uno di questi, porta a visitare la mostra "Tutti i colori del nero" in occasione del ventesimo anniversario della nascita di Dino Battaglia presso la Chiesa dei Servi. Una produzione "colta" come si legge nei pannelli introduttivi, che portano nello stile fumettistico di Battaglia, già avanguardia nei primi anni 60. Ci si sposta poi presso il Palazzo delle Esposizioni dove la mostra "J.R.R. Tolkien - Other minds and hands" guida nel complesso mondo tra fumetto e gioco creato dal professore di Oxford.

L'autore del Signore degli Anelli e creatore della Terra di Mezzo fu precursore di questa fusione di immaginari, iniziando un lavoro a più mani per arricchire il proprio universo fantastico.

Hasaf e Tomer Hanuka in mostra

Altra mostra - presente nelle sale del Palazzo Ducale - è dedicata agli autori del manifesto 2023 Hasaf e Tomer Hanuka.

I gemelli israeliani hanno portato avanti numerosi progetti di concept art, animazione ed illustrazione. Uno di questi è "Pizzeria Kamikaze" scritto da Etgar Keret e prodotto da Asaf Hanuka come graphic novel.

Non solo fumetto e divertimento

La rassegna si chiuderà domani 5 novembre con oltre 50 ospiti provenienti da tutti i continenti.

La città ha accolto i visitatori non solo con i fumetti ed il divertimento. Grande è stato il dispiegamento di servizi utili ai cittadini per far fronte a questa ondata di visite pacifiche. È stato così possibile visitare le bellezze architettoniche della città come la Torre delle Ore, quella Guinigi (raffigurata nel manifesto) ed altri siti di interesse storico messe a disposizione dal Ministero della Cultura e dell'Istruzione, dalla Provincia di Lucca e dalla Regione Toscana.