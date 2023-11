Il nuovo album da solista del cantante coreano JungKook (membro della famosissima band sudcoreana BTS), ha già fatto la storia di Spotify. Il 3 novembre JungKook ha rilasciato il suo primo album da solista dal titolo "Golden", che immediatamente ha raggiunto le vette delle classifiche Top di iTunes in moltissimi paesi in tutto il mondo.

Nel primo giorno del suo rilascio, l'album ha raggiunto l'impressionante numero di 39.653.740 ascolti delle tracce presenti nell'album. Ha raggiunto così il record assoluto di ascolto su Spotify per un cantante K-pop al suo debutto solista.

Canzoni record per Golden

Tutte le canzoni presenti nell'album "Golden" sono entrate nella top 30 della Top Chart Globale di Spotify. La hit "Seven", che JungKook ha rilasciato non molto tempo fa (ft. Latto) è tornata al top 1 delle classifiche. Il nuovo titolo "Stending next to you" invece debutta al 2° posto con 6.472.019 di ascolti. Tutte le altre tracce presenti nell'album si piazzano nei primi 30 posti di ascolto in tutto il globo.

Nel frattempo, "Golden" ha venduto ben 2 milioni di copie nel giorno del suo rilascio, rompendo ogni record sia come album più venduto in un solo giorno, sia come vendite settimanali di un album solita nella storia di Hanteo in un solo giorno.

JungKook insieme a PSY, diventa il solita coreano con più entrate nella classifica di BIllBoard's Hot 100.

Si piazza al 71° posto questa settimana, facendo di lui il primo solista coreano a rimanere in classifica per ben 11 settimane.

Band in pausa per il servizio militare

La band di cui fa parte JungKook, i BTS (composta da JungKook, V, RM, Suga, Jimin, J-Hope e Jin), è attualmente in pausa dai lavori di gruppo a causa del servizio militare obbligatorio in Corea del Sud.

Per chi non lo sapesse, in Corea del Sud, la leva militare è obbligatoria per tutti i maschi tra i 18 e i 28 anni.

Nemmeno loro ne sono stati esenti ed è così che si sono momentaneamente fermati. Avevano già deciso di prendersi comunque una pausa proprio per pensare un po' a sé stessi e provare per un po' la carriera da solista.

Jin, J-hope e Suga hanno già iniziato la leva militare e ben presto toccherà anche agli altri membri.

I BTS hanno debuttato nel 2013. Da allora sono diventati la band sudcoreana più famosa al mondo, con letteralmente miliardi di fan in tutto il globo. La loro pausa per il militare non è stata presa bene dalle fans che anelano al loro ritorno sui palcoscenici.

JungKook intanto sta sfruttando alla grande il suo momento. L'anno scorso aveva fatto il giro del mondo presenziando ai mondiali Qatar 2022 con la canzone d'apertura "Dreamers", regalando un'esibizione indimenticabile! Il suo nome finì sulla bocca di tutti e con il successo di questo nuovo album da solista merita di rompere qualsiasi record musicale esistente.