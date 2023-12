Il Fondo per l'Ambiente Italiano organizza per tutto il mese di dicembre 2023 visite guidate in castelli e palazzi sparsi nel territorio italiano, con laboratori per bambini, mercatini e concerti, ma anche presepi. Un'occasione di vivere l'atmosfera natalizia in location particolari. I primi eventi in tal senso avranno luogo con il Ponte dell'Immacolata.

Si parte con il ponte dell'Immacolata

Nei giorni 8, 9, 10, 16 e 17 dicembre si tiene il mercatino natalizio presso il Castello di Avio a Sabbionara, in provincia di Trento. Sono previsti una trentina di espositori, concerti corali, spettacoli itineranti ed attività per i bambini.

Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere in quanto organizzata all'interno di un maniero medievale, che sarà possibile visitare in modo guidato.

A Milano, nei giorni 7, 8, 10 e 17 dicembre sarà invece visitabile la Palazzina Appiani, con richiami neoclassici e il salone d'onore decorato con cristalli e marmi. Le visite guidate alla palazzina saranno seguite da degustazioni.

Il FAI organizza eventi anche presso uno dei suoi primi beni restaurati, ossia il Monastero di Torba in provincia di Varese, dichiarato anche Patrimonio dell'Umanità: nei giorni 8 e 9 dicembre è possibile ripercorrere la storia del cristianesimo antico attraverso una lunga serie di immagini sacre. Domenica 10 ci saranno invece la visita guidata ed un laboratorio per bambini.

I presepi

Tipico simbolo del Natale, il presepe sarà al centro di molte manifestazioni organizzate dal FAI per il Natale 2023. Nei giorni 8 e 10 dicembre sarà possibile ammirare un presepe napoletano donato al FAI per Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno, in provincia di Varese, dai maestri di una storica bottega di San Gregorio Armeno a Napoli.

Nella Valle dei Templi di Agrigento sarà invece possibile vedere un presepe contadino realizzato con il fogliame di arance, limoni, mandarini e asparagi.

Prevista una mostra di presepi anche a Tremezzina in provincia di Como, presso Villa del Balbianello l'8 dicembre (poi resteranno in mostra fino al 7 gennaio).

Inoltre ci saranno una serie di passeggiate guidate tra i Sassi di Matera, un vero presepe naturale: il 9, il 23 e il 30 dicembre.

Cosa è il FAI

Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro fondata nel 1975 che opera grazie al sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Essa ha l'obiettivo di tutelare il patrimonio culturale e lo fa salvando, restaurando, aprendo al pubblico e valorizzando monumenti e luoghi di natura italiani, che riceve in donazione o in concessione.