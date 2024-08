Non era nata sotto i migliori auspici la data del tour estivo di Tommaso Paradiso di ieri, mercoledì 21 agosto, nell’ambito dell’Oversound music Festival, perché le previsioni meteo non erano proprio confortanti. Ma durante il concerto la pioggia ha graziato chi è accorso alla Planet Arena di Paestum. E il cantautore romano ha ripagato i fan che non si sono fatti scoraggiare dalla minaccia del maltempo con un live di tutto rispetto, condito anche da gag, aneddoti e un momento in cui a trasformarsi in protagonista è stata una coppia presente tra il pubblico, composto perlopiù da giovani e giovanissimi.

Il live di Tommaso Paradiso alla Planet Arena di Paestum: una scaletta densa di contenuti

Paradiso si presenta sul palco con in mano un calice di vino bianco, in compagnia – anche – di Marco Musella dei Thegiornalisti: il cantautore romano parte subito forte con i brani dell’ultimo album, Viaggio intorno al sole e la title-track Sensazione Stupenda. Quest’ultima, che ha aperto il live, “è stata ed è una liberazione. Fare pace col “negativo” e saperlo trasformare in una sensazione stupenda”, ha detto in passato al riguardo il cantautore romano. Che poi ha proseguito la sua performance con Fine dell’Estate, Zero stare sereno e l’acclamata Sold out. Poi è la volta di Lupin, brano nato nella (e forse in risposta alla) solitudine della pandemia, in cui sembrano rivivere le atmosfere sonore di alcuni brani di Vasco Rossi.

Non sembra avvincere i fan, invece, Tra la strada e le stelle, mentre a far “riprendere quota” ai fan ci hanno pensato New York e Blu Ghiaccio Travolgente. Dopo la quale Tommaso Paradiso ha dimostrato il proprio affetto per i supporter, al contempo punzecchiandoli un po’ scherzosamente: “Siete pazzeschi. Siete talmente pazzeschi che vi inviterei tutti dopo a bere una cosa insieme.

Dove? Vi mando un whatsappino: con la posizione sbagliata, ovviamente…”. Temperatura del pubblico innalzata ancora di più da I nostri anni fino a scottare con Questa nostra canzone d’amore, cantata e applaudita a scena aperta da tutti i fan. Dopo Ricordami e Da sola/ In the night, a prendere la scena è stata una coppia presente tra il pubblico.

Sul palco della Planet Arena ecco la proposta di matrimonio – accettata - di Cosimo a Melania, alla presenza di Tommaso Paradiso in versione Cupido. Dopo il momento romantico, spazio di nuovo alla musica. Paradiso scaglia in sequenza altre quattro “saette”: Tutte le notti (ottima l’accoglienza del pubblico) Magari No, Non avere Paura (in cui c’è stato un coinvolgente ping-pong canoro tra Paradiso e il pubblico, con diverse urla di approvazione) e, infine, Riccione. Quest’ultima è stata definita durante il live “il brano più triste scritto da Tommaso, ma dall’angoscia vengono fuori sorprese”. Una hit da 155 milioni di stream, considerando solo Youtube, che ha trascinato i fan in un sentito ballo collettivo culminato in una lunga acclamazione.

Dopo il tormentone estivo del 2017, l’autobiografica Figlio del mare riceve un’accoglienza più composta. A coronamento di un concerto denso di contenuti e con una scaletta che ha concesso ben pochi cali di attenzione ai presenti, ecco il momento dei bis con Felicità Puttana, Napoli (Forza Napoli) di Nino D’Angelo - in omaggio ai tanti tifosi partenopei presenti - e infine Completamente, sentitissima sia dal pubblico che da Tommaso Paradiso.