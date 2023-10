Prenderà il via questo sabato 28 ottobre “Amor fabulas – Preludio”, la nuova tournée di Max Gazzè in giro per i teatri italiani. Di ritorno da un lungo viaggio in musica all’estero, il cantautore romano domani sarà al Teatro Lyrick di Assisi per la data zero del suo tour lungo lo Stivale, in cui proporrà in anteprima ai fan anche alcuni brani inediti dall’album “Amor fabulas”, la cui uscita è prevista per la primavera del prossimo anno. Sono 12 le date già sold out, compresa quella di apertura ad Assisi, a testimonianza dell’affetto dei fan per l’artista capitolino.

Il tour 'Amor fabulas – Preludio' di Max Gazzè, tra successi consolidati e inediti proposti in anteprima

La scaletta del nuovo tour di Max Gazzè sarà un pendolo tra il passato e futuro della produzione musicale del cantautore romano. Nel corso dei concerti ci sarà spazio, dunque, per successi classici come, probabilmente, “Mentre dormi” e “Ti sembra normale”. Ma non mancheranno all’appello brani volti a stuzzicare la curiosità dei fan: alcuni presi dalla produzione passata del cantautore romano ma mai eseguiti dal vivo, altri proposti in anteprima dall’album di inediti “Amor fabulas” che uscirà in primavera. Per essere più precisi, saranno quattro i brani di “Amor fabulas” che saranno suonati nel corso dei live.

Tra questi non mancherà “Che c’è di male”, il primo singolo estratto dall’album in uscita tra alcuni mesi. Si tratta di un brano sull’amore aldilà delle convenzioni sociali che ne limitano la libertà.

In occasione del tour “Amor fabulas – Preludio” due polistrumentisti si aggiungeranno alla band storica di Max Gazzè: si tratta di Greta Zuccoli ai cori e Nicola Molino al vibrafono.

Le date del tour “Amor fabulas – Preludio” di Max Gazzè

La tournée di Max Gazzè prenderà il via questo sabato 28 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi (data sold out) per poi proseguire il 3 novembre in Sicilia al Teatro Metropolitan di Catania. Il giorno dopo sarà la volta del live all’Auditorium a Pace del Mela, mentre il 5 ci sarà il concerto al Teatro al Massimo di Palermo (data sold out).

Due le date previste, invece, a Milano: quelle del 10 e dell’11 novembre al Teatro Lirico (entrambe sold out). All’Auditorium Santa Chiara di Trento è, invece, previsto il live del 12 novembre (data sold out), mentre il giorno dopo spazio alla performance al Politeama Rossetti di Trieste. Due le date previste al Teatro Massimo di Cagliari (17 e 18 novembre, entrambe sold out), mentre il 19 novembre il cantautore romano farà tappa a Sassari (Teatro Comunale). Il 21 novembre sarà la volta di Firenze (Teatro Verdi), mentre il 22 novembre ecco la tappa di Genova (Politeama Genovese). Il 23 e 24 novembre la carovana di Max Gazzè giungerà a Torino (Teatro Colosseo), per poi toccare il 29 Forlì (Teatro Diego Fabbri, data sold out) e il 30 Legnano (Teatro Galleria).

Queste, invece, le tappe del tour previste a dicembre: il 2 al Teatro Massimo di Pescara, il 3 all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia (data sold out), il 4 al Teatro Fusco di Taranto (sold out), il 5 al Teatro Politeama Greco di Lecce (sold out), il 6 al Teatro Politeama di Catanzaro, il 7 al Teatro Augusteo di Napoli, il 12 alla Città del Teatro di Cascina, il 13 e il 14 al Teatro Duse di Bologna, il 15 al Gran Teatro Geox di Padova, il 16 al Teatro La Fenice di Senigallia, il 19 al Teatro di Varese (Varese), il 20 al Teatro Valli di Reggio Emilia (data sold out), il 21 al Teatro Sociale di Mantova, il 22 al Teatro Alessandrino di Alessandria. Infine, le tappe conclusive del tour si terranno il 29 e 30 dicembre a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.