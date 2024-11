Questo lunedì 11 novembre compie 50 anni l'attore cinematografico statunitense Leonardo DiCaprio. Considerato una delle principali star di Hollywood e del cinema internazionale, in ormai oltre trent'anni di carriera ha avuto numerosi riconoscimenti, fra cui un premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2016.

La carriera di Leonardo DiCaprio nel mondo del cinema

L'attore è nato l'11 novembre 1974 a Los Angeles, figlio di George DiCaprio, un fumettista statunitense di origini italiane dal lato paterno.

La sua carriera nel Cinema inizia nei primi anni '90 con apparizioni in serie tv come Genitori in Blue Jeans e in film come Buon compleanno Mr.

Grape (1993), per cui riceve la sua prima nomination all'Oscar (come attore non protagonista). La fama mondiale arriva con Titanic (1997) di James Cameron, dove interpreta il protagonista maschile Jack Dawson, un ruolo che lo catapulta nell'olimpo delle star internazionali.

Negli anni 2000, DiCaprio collabora con registi di spicco, come Martin Scorsese, con cui realizza film come Gangs of New York (2002), The Aviator (2004) – che gli vale un Golden Globe – The Departed (2006) e Shutter Island (2010). Lavora anche con Christopher Nolan in Inception (2010), confermando la sua capacità di alternare film "commerciali" e opere più impegnative.

Nel 2013, la sua interpretazione in The Wolf of Wall Street di Scorsese, dove interpreta il carismatico Jordan Belfort, gli frutta un altro Golden Globe.

Dopo anni di attesa, nel 2016 vince finalmente il premio Oscar come miglior attore per The Revenant di Alejandro González Iñárritu, grazie a una performance fisicamente e emotivamente impegnativa.

Poi DiCaprio continua a scegliere ruoli complessi, come in C'era una volta a... Hollywood (2019) di Quentin Tarantino, ottenendo un altro plauso dalla critica e una nomination all'Oscar.

Parallelamente alla recitazione, negli ultimi anni, DiCaprio ha anche lavorato come sceneggiatore e come produttore.

Impegno sociale e vita privata di Leonardo DiCaprio

Negli anni l'attore si è anche distinto per il suo attivismo ambientale, sostenendo diverse cause ecologiste con la sua "Leonardo DiCaprio Foundation". Politicamente è da tempo vicino al Partito Democratico statunitense e proprio nelle scorse settimane ha appoggiato la candidatura presidenziale di Kamala Harris, poi sconfitta da Donald Trump.

Nel corso dei decenni a Leonardo DiCaprio sono stati attribuiti numerosi flirt sentimentali con diverse donne del mondo dello spettacolo, ma non si è mai sposato, né ha avuto figli. Attualmente è legato alla modella italiana Vittoria Ceretti, nata a Brescia nel 1998.