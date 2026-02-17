I Cardinal Black, formazione gallese fra le più apprezzate della nuova scena rock, hanno annunciato nuove date italiane nel mese di marzo 2026. Il tour, molto atteso dagli appassionati del genere, toccherà alcune città italiane e conferma il forte legame tra la band e il pubblico nazionale. Secondo le informazioni disponibili, i concerti sono previsti il 6 marzo a Livorno, il 7 marzo a Pinarella e l’8 marzo a Roncade. Queste tappe offrono l’opportunità agli appassionati di assistere dal vivo alla performance della band in diverse aree del Paese.

I Cardinal Black, guidati da Tom Hollister, sono noti per un sound che fonde elementi rock, blues e soul e hanno saputo conquistare critica e pubblico fin dal debutto. Il tour italiano rappresenta una delle sezioni centrali della loro tournée europea, dopo avere raccolto grandi consensi in patria. Ogni data italiana costituisce un’occasione per presentare dal vivo i brani del loro recente repertorio e consolidare la presenza nel mercato musicale della Penisola. L’annuncio delle date segue l’entusiasta accoglienza riservata ai precedenti passaggi della band in Italia e testimonia il crescente interesse nei confronti della scena rock britannica contemporanea.

Le tappe italiane e il contesto dei live

Le venue individuate per le date italiane confermano l’interesse attrattivo del tour: Livorno, Pinarella e Roncade sono le città che ospiteranno i concerti, offrendo così una copertura geografica che permette a diversi fan di partecipare agli eventi. I Cardinal Black, inseriti tra le formazioni più interessanti della scena europea, insistono nel portare il loro nuovo materiale discografico sul palco, mantenendo un approccio diretto e coinvolgente che valorizza la dimensione del live. Da sempre, la band considera il contatto con il pubblico uno degli aspetti più rilevanti della propria identità artistica.

Il tour in Italia si inserisce in un calendario di appuntamenti che tocca diverse città europee, confermando il buon momento della formazione gallese.

I concerti rappresentano anche un'opportunità per consolidare il legame con una fanbase italiana che si è ampliata negli ultimi anni. La scelta delle città e delle date risponde non solo a motivazioni logistiche ma anche al desiderio di raggiungere un pubblico eterogeneo: sia gli appassionati della grande arena metropolitana sia i frequentatori di contesti più intimistici e raccolti.

I Cardinal Black: storia e carriera della band gallese

I Cardinal Black nascono nel Galles e, grazie a un repertorio che miscela classic rock e venature soul, si sono rapidamente posti all’attenzione della critica europea. La formazione vede Tom Hollister alla voce, Chris Buck alla chitarra, Adam Roberts alla batteria e Sam Williams al basso.

Acclamati per la rilettura del blues-rock in chiave contemporanea, hanno esordito con grande efficacia debuttando nelle classifiche britanniche e svolgendo tournée con alcuni dei principali artisti del panorama internazionale.

La loro attitudine alle performance dal vivo li ha portati su palchi prestigiosi e festival in tutta Europa. Nell’ultimo anno la band ha proposto una serie di nuovi brani raccolti nell’album più recente, sempre fedele alla tradizione rock ma attento alle sonorità moderne. L’energia dei live, accompagnata dalla tecnica strumentale dei componenti, rappresenta uno dei tratti distintivi della proposta dei Cardinal Black, che continuano a conquistare pubblico e critica e si confermano tra le formazioni di punta della nuova ondata rock occidentale.