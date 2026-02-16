La Beijing Academy Chinese Classical Dance Company si esibirà al Teatro Duse di Bologna il 19 febbraio 2026, in quello che sarà l'unico spettacolo in Italia. L'evento rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la scena culturale bolognese e per il panorama teatrale nazionale, grazie alla presenza di una delle più importanti realtà mondiali della danza classica cinese. L'ensemble, riconosciuto per la sua qualità artistica e la fedeltà alle antiche tradizioni coreutiche orientali, proporrà un programma che esplora le radici culturali della danza cinese attraverso coreografie, costumi tradizionali e musiche originali.

Come sottolineato dagli organizzatori, l'obiettivo della compagnia è trasmettere la raffinatezza e la profondità del patrimonio culturale cinese, portando in scena un repertorio coreografico di oltre duemila anni. Lo spettacolo è concepito per dialogare con il pubblico occidentale, pur rimanendo fortemente legato alle proprie origini.

La serata al Teatro Duse

Il Teatro Duse, uno dei teatri storici di Bologna, ospiterà la compagnia in una serata che si inserisce in una programmazione attenta all'internazionalità e all'incontro tra culture diverse. Situato in via Cartoleria 42, il teatro, con una capienza di circa mille spettatori, è noto per la varietà dei suoi cartelloni e l'attenzione alle arti performative.

La presenza della Beijing Academy Chinese Classical Dance Company è considerata uno degli appuntamenti internazionali di maggior spicco della stagione, fondamentale per il contributo allo scambio culturale tra Italia e Cina.

La Beijing Academy Chinese Classical Dance Company: storia e repertorio

La Beijing Academy Chinese Classical Dance Company nasce come articolazione artistica della Beijing Dance Academy, fondata nel 1954 nella capitale cinese e riconosciuta come una delle più celebri istituzioni accademiche dedicate alla danza in Asia. La formazione proposta copre diversi ambiti, tra cui la danza classica, tradizionale e contemporanea, oltre all'insegnamento coreutico. Il gruppo in tournée porta all'estero creazioni che attingono sia al patrimonio folklorico sia alla tradizione del teatro classico cinese.

Le esibizioni si distinguono per la centralità del gesto e l'uso di costumi storici che ricostruiscono fedelmente le forme e i colori delle diverse epoche della Cina imperiale e moderna. La compagnia vanta una vasta partecipazione a festival internazionali e numerosi riconoscimenti per l'eccellenza delle sue performance in Europa, America e Asia, contribuendo significativamente alla diffusione della danza tradizionale cinese nel mondo.