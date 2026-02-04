Dj Gruff, figura di riferimento della scena hip hop italiana, annuncia la pubblicazione della ristampa del suo album ‘O tutto o niente’. L’uscita di questa nuova edizione (venerdì 3 aprile da Antibemusic/Goddymusic Production in collaborazione con Gotcha Rec) rappresenta un’occasione per riscoprire uno dei lavori più significativi del panorama rap nazionale. L’album, originariamente pubblicato diversi anni fa, viene ora riproposto con una veste rinnovata, offrendo ai fan la possibilità di ascoltare nuovamente i brani che hanno segnato un’epoca.

‘O tutto o niente’: un album simbolo del rap italiano

‘O tutto o niente’ è considerato uno dei dischi più rappresentativi della carriera di Dj Gruff. L’opera si distingue per la sua capacità di fondere sonorità innovative e testi profondi, elementi che hanno contribuito a consolidare la reputazione dell’artista nel panorama musicale. La ristampa dell’album permette di apprezzare nuovamente tracce che hanno influenzato generazioni di ascoltatori e artisti, confermando l’importanza di Dj Gruff nella storia dell’hip hop italiano.

Un ritorno atteso dagli appassionati

La decisione di ripubblicare ‘O tutto o niente’ risponde alla richiesta di molti appassionati che desideravano poter accedere nuovamente a un album ormai difficile da reperire.

La nuova edizione si presenta come un omaggio ai fan di lunga data e un’opportunità per i nuovi ascoltatori di avvicinarsi al lavoro di uno dei pionieri del genere. Dj Gruff, con questa iniziativa, conferma il suo legame con il pubblico e la volontà di mantenere viva la memoria della cultura hip hop italiana.

Con la ristampa, parte anche il tour

L’edizione 2026 dell’album è stata completamente rimasterizzata da DJ Drugo al 2Click Recording Studio e sarà disponibile in doppio vinile nero a tiratura limitata. La grafica, totalmente rinnovata per l’occasione, vede il coinvolgimento dello stesso writer dell’epoca: Reser, del collettivo TOTS. Partendo dalle lettere dipinte su un muro e realizzate appositamente per questo progetto, l’artista ha dato forma alla nuova immagine di copertina e al lettering dell’intero album.

All’interno sarà presente un inserto con la grafica della copertina originale, autografato da DJ Gruff.

La pubblicazione sarà accompagnata da un tour dedicato, dove l’artista riporterà dal vivo tutte le tracce di “O tutto o niente” con alcune rivisitazioni. Ad accompagnarlo sul palco per la prima volta l’artista Lauryyn, e il bassista Valerio “Combass” Bruno. Queste le prime date: