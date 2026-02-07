Al Teatro Vascello di Roma debutta il 7 febbraio 2026 lo spettacolo "Orgasmo" di Niccolò Fettarappa. Un lavoro che affronta con ironia e rigore il tema della perdita del desiderio nella società attuale. Prodotto da Gli Scarti, Teatro della Tosse e Teatro Vascello-Teatro di Roma, lo spettacolo, della durata di circa un’ora, mette in scena una riflessione satirica sull’apatia collettiva e la scomparsa di passioni autentiche nel vivere quotidiano.

Niccolò Fettarappa, autore e interprete, propone un testo che si muove tra la stand-up e la performance, schivando ogni compiacimento per il grottesco ed evitando lo scandalo fine a se stesso.

Lo spettacolo si pone una domanda centrale: che fine ha fatto il desiderio nella società contemporanea? Una società che, secondo Fettarappa, “non brama, non spera, non vuole davvero niente” e che “ha paura dell’intensità”, come recita una delle battute centrali della messinscena. La scelta del titolo punta volutamente ad attivare riflessioni su ciò che oggi viene repressa o ignorata, mettendo in discussione tabù e abitudini ormai cristallizzate.

Una produzione teatrale partecipata tra realtà diverse

"Orgasmo" nasce dalla collaborazione tra più realtà: la compagnia Gli Scarti, da anni impegnata nella produzione di nuove drammaturgie contemporanee, il Teatro della Tosse di Genova che si distingue per la sperimentazione e la multidisciplinarità, e lo stesso Teatro Vascello di Roma, luogo da tempo punto di riferimento per la nuova scena teatrale italiana.

Il lavoro di Fettarappa si inserisce nel cartellone di spettacoli che il Vascello promuove per proporre indagini sociali attraverso la creatività scenica. Il processo creativo di "Orgasmo" coniuga il linguaggio comico e l’analisi sociologica, evitando l’attitudine provocatoria fine a se stessa per concentrarsi sulla relazione, spesso difficoltosa, della collettività contemporanea con le proprie aspirazioni e limiti interiori.

La messinscena privilegia una scenografia essenziale, in coerenza con la poetica di Fettarappa, e fa della parola il principale mezzo di indagine e coinvolgimento del pubblico. L’iniziativa si rivolge a un pubblico adulto e vuole offrire strumenti di riflessione non solo sul tema della sessualità, ma più in generale su quello della mancanza di tensione vitale e slancio emotivo nelle vite di molte persone.

Il Teatro Vascello nel panorama culturale di Roma

Il Teatro Vascello, dove si tiene il debutto di "Orgasmo", rappresenta un punto fermo nella scena culturale romana e nazionale. Fondato nel 1989 nel quartiere Monteverde Vecchio, il teatro è stato nel tempo uno degli spazi più aperti a linguaggi innovativi, alla sperimentazione e agli autori emergenti. Con una sala da circa 300 posti, ospita stagioni di prosa, danza, nuova drammaturgia e performance internazionali, collaborando con artisti e compagnie di rilievo. Da sempre si caratterizza per la programmazione varia, la promozione di opere di ricerca e la valorizzazione delle nuove generazioni teatrali, offrendo spazio a compagnie residenti e a progetti di contaminazione tra arti.

La presenza di "Orgasmo" di Fettarappa nel cartellone della stagione conferma la vocazione del Teatro Vascello a ospitare spettacoli che interrogano le dinamiche sociali e culturali contemporanee, senza rinunciare al coraggio di affrontare temi scomodi. L’attenzione alla sperimentazione e all’interazione con il pubblico che caratterizza il Vascello trova un riscontro diretto in questa produzione, destinata a stimolare una discussione attorno alle forme del desiderio e dell’insoddisfazione nell’attuale contesto sociale.