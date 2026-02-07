Moni Ovadia ha annunciato una nuova tournée teatrale con uno spettacolo ispirato al capolavoro della letteratura americana Moby Dick di Herman Melville. La produzione, che coinvolge diverse città italiane, propone uno sguardo originale sul tema del viaggio, della natura e dell’ossessione, elementi centrali nel romanzo pubblicato per la prima volta nel 1851. L’evento rappresenta una delle più attese stagioni teatrali del 2026, con debutto previsto a febbraio e repliche in numerosi teatri nazionali.

Ovadia porta in scena una rappresentazione che unisce recitazione, musica dal vivo e narrazione, sottolineando la potenza iconica della balena bianca e la figura di Achab, emblema della lotta contro i propri limiti.

Nel comunicato presentato per il lancio della tournée, Ovadia ha dichiarato: “Moby Dick è molto più che un romanzo d’avventura. È una parabola universale sulla condizione umana, sulla sfida e sulla ricerca del senso”. La tournée toccherà, tra le altre, città come Milano, Roma, Torino e Bologna, coinvolgendo un pubblico ampio e trasversale grazie al linguaggio teatrale che fonde diversi registri espressivi.

Un classico della letteratura reinterpretato a teatro

L’opera di Melville è stata frequentemente oggetto di riletture in chiave teatrale sia in Italia sia all’estero. La proposta di Moni Ovadia si inserisce in questo filone, distinguendosi per la peculiare attenzione data alla dimensione filosofica e sociale del testo.

Ovadia, noto per il suo approccio multidisciplinare e per l’approfondito lavoro sulla parola e sulla musica, trasporta il pubblico all’interno della narrazione attraverso l’uso di strumenti live e la presenza scenica intensa. La compagnia che lo accompagna integra attori e musicisti, creando un ambiente sonoro che restituisce la tensione del viaggio marino e dell’inseguimento di Moby Dick.

Nelle precedenti produzioni, Ovadia si è già confrontato con grandi romanzi della tradizione occidentale, portando in scena testi di autori come Dostoevskij e Kafka. La scelta di Moby Dick conferma la predilezione per opere che interrogano la coscienza collettiva e propongono grandi domande esistenziali.

Luoghi e storia della tournée

La tournée prevede tappe nei principali spazi teatrali italiani. Pur non essendo ancora disponibili tutti i dettagli sulle date e i teatri coinvolti, è confermata la presenza di Moby Dick in importanti piazze come il Teatro Carcano di Milano, il Teatro Argentina di Roma e il Teatro Stabile di Torino. Questi teatri rappresentano storicamente punti di riferimento per la drammaturgia contemporanea e accolgono da decenni spettacoli di respiro internazionale. Il Teatro Carcano, fondato nel 1803, è uno dei più antichi e attivi teatri milanesi, mentre il Teatro Argentina, attivo dal 1732, è sede di prime assolute e importanti stagioni. Il Teatro Stabile di Torino si distingue per la particolare attenzione data ai nuovi linguaggi della scena.

Con questa produzione, Moni Ovadia consolida il suo ruolo centrale nella scena culturale italiana, proponendo un teatro che pone lo spettatore di fronte a temi universali e senza tempo. Lo spettacolo si rivolge sia agli appassionati della letteratura che agli amanti del teatro di ricerca, rinnovando la tradizione dell’adattamento scenico di classici letterari.