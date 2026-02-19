Riccardo Muti, figura di spicco nel panorama internazionale della direzione d’orchestra, torna al Teatro Regio di Torino per inaugurare la stagione lirica 2026 con il Macbeth di Giuseppe Verdi. L’evento segna un momento cruciale per il teatro torinese e per la carriera del Maestro Muti, il quale ha espresso un profondo legame con l’opera verdiana, affermando: “Con Macbeth ho una perfetta simbiosi, perché sono io”.

La produzione vedrà sul palco interpreti di notevole calibro: Luca Micheletti interpreterà Macbeth, Lidia Fridman vestirà i panni di Lady Macbeth, mentre Riccardo Zanellato sarà Banco e Giovanni Sala darà voce a Macduff.

Il cast sarà completato dal Coro e dall’Orchestra del Teatro Regio, con la regia curata da Chiara Muti. L’opera sarà in scena dal 24 febbraio al 7 marzo 2026, per un totale di sette rappresentazioni.

Macbeth: una pietra miliare per Riccardo Muti

Il rapporto tra Muti e il Macbeth verdiano si è consolidato nel corso di decenni, attraverso interpretazioni in teatri di fama mondiale. Considerata una delle opere più innovative di Verdi, Macbeth rappresenta una sfida considerevole sia per i direttori d’orchestra sia per i registi. L’approccio di Muti, che ha spesso sottolineato la sua identificazione con la drammaticità e le tensioni psicologiche dell’opera, è stato universalmente acclamato da pubblico e critica.

La scelta di presentare questo titolo per l’apertura della stagione al Regio evidenzia l’importanza dell’opera e rafforza il legame tra il teatro piemontese e le eccellenze interpretative di livello internazionale.

La partecipazione di Luca Micheletti e Lidia Fridman aggiunge ulteriore prestigio a una produzione che si preannuncia di eccezionale rilievo. Micheletti, baritono italiano tra i più apprezzati nel repertorio verdiano, e Fridman, soprano di fama internazionale, si uniscono a Riccardo Zanellato e Giovanni Sala in un cast che riflette l’eccellenza della lirica contemporanea.

Il Teatro Regio di Torino e la sua eredità verdiana

Fondato nel 1740, il Teatro Regio di Torino si annovera tra i principali teatri d’opera italiani, vantando una ricca tradizione nell’esecuzione delle opere di Giuseppe Verdi.

Nel corso della sua storia, il Regio ha ospitato alcuni dei più grandi artisti, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la vita musicale non solo piemontese, ma nazionale. Dopo il restauro e la riapertura nel 1973, seguiti all’incendio del 1936, il teatro ha intensificato la sua attività e la qualità delle sue produzioni. Negli anni recenti, il Regio ha visto la presenza di direttori di fama mondiale come Gianandrea Noseda e Pinchas Steinberg, confermando la sua centralità anche per le nuove generazioni di spettatori.

Il Macbeth di Giuseppe Verdi, ispirato all’omonima tragedia di William Shakespeare, debuttò nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze. La scelta di questo titolo per la stagione 2026 appare particolarmente significativa, mirando a valorizzare le connessioni tra il repertorio verdiano e l’identità musicale del Teatro Regio, che prosegue così la sua missione di diffusione e promozione della grande opera italiana.