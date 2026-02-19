Milano si prepara a celebrare un traguardo storico: il Premio Bagutta compie cento anni. Il prestigioso riconoscimento, istituito nel 1926 da un gruppo di intellettuali che frequentavano il ristorante Bagutta in via Bagutta, è universalmente riconosciuto come il primo e più antico premio letterario italiano. Le celebrazioni per questo importante centenario si svolgeranno proprio nei luoghi storici che hanno visto nascere questa iniziativa, un locale che da un secolo è un punto di riferimento imprescindibile per scrittori, editori e appassionati di letteratura.

Durante i festeggiamenti, sono previsti interventi di figure di spicco del panorama culturale e letterario nazionale, oltre alla partecipazione di numerosi vincitori delle edizioni passate. L'iniziativa, che gode del sostegno del Comune di Milano, mira a sottolineare l'importanza del Bagutta nella storia editoriale italiana. Come evidenziato dagli organizzatori, il premio ha saputo nel tempo interpretare l'evoluzione dell'identità culturale italiana lungo tutto il Novecento. Il programma prevede inoltre una rassegna di letture, incontri con gli autori e una mostra dedicata a documenti storici legati al premio.

Il ristorante Bagutta e la genesi del premio

Il ristorante Bagutta, situato in via Bagutta 14, rappresenta il cuore pulsante del premio che ne porta il nome.

Questo storico locale milanese, fondato a metà Ottocento, è divenuto celebre come luogo d'incontro privilegiato per gli intellettuali sin dai primi decenni del Novecento. Il 1926 segna una data fondamentale: un gruppo di scrittori, tra cui Riccardo Bacchelli, decide di istituire un premio annuale per un'opera narrativa italiana, dando così vita al Premio Bagutta. Tra i vincitori più illustri figurano autori del calibro di Eugenio Montale, Elsa Morante, Giorgio Bassani e Primo Levi, a testimonianza del rilievo del riconoscimento nel panorama letterario nazionale.

Nel corso dei decenni, il ristorante ha mantenuto viva la tradizione delle serate letterarie, ospitando regolarmente gare di versi improvvisati, presentazioni di libri e dibattiti culturali.

L'influenza di questa iniziativa è stata tale da ispirare la nascita di altri importanti premi letterari, come il Premio Strega e il Premio Viareggio.

Il legame indissolubile con Milano e la continuità dell'iniziativa

Il Premio Bagutta intrattiene un legame profondo e indissolubile con la città di Milano e con il suo vivace tessuto culturale. Le celebrazioni del centenario offrono un'opportunità unica non solo per riaffermare questo stretto legame, ma anche per valorizzare il ruolo di Milano come motore propulsore della cultura italiana. La partecipazione attiva delle istituzioni cittadine e la volontà di coinvolgere i cittadini nei festeggiamenti evidenziano la straordinaria attualità di questa tradizione letteraria.

Negli ultimi decenni, oltre a promuovere l'opera di autori già affermati, il premio ha saputo dare visibilità a nuove voci emergenti della letteratura italiana, mantenendo un prezioso equilibrio tra l'omaggio al passato e l'apertura verso il futuro. Gli organizzatori hanno costantemente ribadito come l'obiettivo primario del Premio Bagutta sia quello di sostenere e far conoscere al grande pubblico le migliori espressioni della narrativa italiana. Il centenario si configura, dunque, come un ponte ideale tra la memoria storica del premio e la continuità delle sue scelte letterarie rivolte alle nuove generazioni.