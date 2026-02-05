La compagnia Nederlands Dans Theater porterà la sua arte coreutica al Teatro Comunale di Ferrara mercoledì 7 febbraio, in una tappa molto attesa della stagione teatrale. L’evento rappresenta un’occasione rara per il pubblico italiano di assistere all’esibizione dal vivo di uno dei gruppi di danza contemporanea più acclamati a livello internazionale. Il programma prevede una selezione di coreografie che hanno reso celebri i danzatori olandesi nei teatri di tutto il mondo.

La tournée italiana della Nederlands Dans Theater è seguita con grande interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Il Teatro Comunale di Ferrara ospiterà la compagnia offrendo uno spazio scenico di rilievo, capace di valorizzare le sperimentazioni estetiche e fisiche dei ballerini. L’appuntamento del 7 febbraio si inserisce nel calendario 2026 della sala ferrarese, sottolineando la vocazione internazionale della programmazione e la volontà di proporre ai propri spettatori progetti di grande qualità artistica. Come affermato nella comunicazione ufficiale del teatro: “Accogliere la Nederlands Dans Theater è motivo di vanto e segno della crescita attrattiva del nostro palcoscenico”.

La Nederlands Dans Theater: storia e visione artistica

Fondata nel 1959 all’Aia, la Nederlands Dans Theater (NDT) è riconosciuta tra le realtà coreutiche più innovative e influenti della scena mondiale.

Sin dagli inizi si è imposta per la forza sperimentale dei suoi linguaggi, proponendo repertori incentrati su nuove poetiche del corpo e della performance. Nel tempo la compagnia ha collaborato con coreografi di rilievo internazionale come Jiří Kylián, Hans van Manen, Sol León e Paul Lightfoot, contribuendo alla diffusione globale della danza contemporanea olandese. Oggi la NDT è strutturata in due nuclei principali: NDT 1, formato dai danzatori più esperti, e NDT 2, che ospita giovani talenti.

Le produzioni della compagnia sono accolte con entusiasmo ovunque nel mondo per la qualità tecnica e il potere espressivo dei danzatori. Oltre alle tournée internazionali, l’istituzione porta avanti progetti formativi e residenze artistiche, consolidando il legame con la ricerca coreografica interdisciplinare.

I numerosi riconoscimenti ottenuti, tra cui il prestigioso Laurence Olivier Award, testimoniano la rilevanza e l’impatto culturale dell’attività di NDT. La presenza a Ferrara conferma quindi il prestigio del Teatro Comunale e ne rafforza il profilo sul panorama degli eventi di danza contemporanea in Italia.

Il Teatro Comunale di Ferrara: tradizione e innovazione

Situato nel centro storico di Ferrara e inaugurato nel 1798, il Teatro Comunale "Claudio Abbado" rappresenta uno dei principali poli culturali della città e dell'Emilia-Romagna. Nel corso dei secoli ha ospitato spettacoli di prosa, lirica, concerti ed eventi di danza, divenendo punto di riferimento sia per la tradizione sia per l’innovazione artistica.

Negli ultimi anni la direzione ha dato impulso a stagioni caratterizzate dall’alternanza di grandi classici e nuove produzioni, ospitando compagnie nazionali e internazionali. L’introduzione di spettacoli di danza contemporanea internazionale, come quello della Nederlands Dans Theater, consolida il progetto di apertura verso linguaggi performativi differenti, arricchendo l’offerta accessibile al pubblico dell’area ferrarese e non solo.

L’attività del Teatro Comunale si estende anche alla formazione, con iniziative rivolte alle scuole e alla partecipazione del pubblico giovanile. Questo dialogo costante tra memoria storica e sperimentazione, insieme all’accoglienza di protagonisti della scena europea come la NDT, dà ulteriore impulso alla centralità di Ferrara quale città della cultura e dello spettacolo dal vivo.