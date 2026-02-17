Nei testi delle trenta canzoni in gara a Sanremo 2026 emerge un ritratto di un’Italia fragile, che cade, si rialza, si interroga. Il linguaggio alterna dolcezza e crudezza, confessioni intime e riferimenti al presente. L’amore non è idealizzato, ma imperfetto, adulto, spesso doloroso. Alcuni brani evocano ferite collettive, altri raccontano ansie generazionali, precarietà, identità in costruzione.

Un lessico emotivo che intreccia intimità e attualità

Parole come “cadere”, “male”, “paura”, “notte” ricorrono con forza nei testi, diventando metafore di fragilità e resistenza.

In “Uomo che cade” di Tredici Pietro la caduta diventa simbolo generazionale. Il “male” emerge in brani come “Male necessario” di Fedez & Masini o “maledetto feeling” di Samurai Jay. La “paura” si fa tremore fisico o mantra, mentre la “notte” avvolge molte atmosfere, da Arisa a Serena Brancale. È un lessico che racconta un’Italia stanca ma non arresa, che cerca luce nel buio.

Attualità e confessioni personali sul palco dell’Ariston

Alcuni testi rompono la bolla del privato per portare sul palco temi del presente. “Stella stellina” di Ermal Meta trasforma una filastrocca in un canto funebre per una bambina uccisa a Gaza. Sayf cita alluvioni in Emilia e Liguria, precarietà e critica sociale. J‑Ax costruisce un ritratto ironico e amaro del Paese, tra burocrazia e sopravvivenza quotidiana.

Maria Antonietta & Colombre parlano di ansia sociale e aspettative irraggiungibili, fino al grido liberatorio “la felicità ce la prendiamo e basta”. Nayt fotografa la pressione dei social e dell’identità digitale. Ditonellapiaga ironizza su Milano, Roma, pilates, meditazione, giornalisti perbenisti e F24.

È un Sanremo che parla la lingua di oggi: non solo canzoni d’amore, ma un’Italia che si guarda dentro, si giudica, si perdona. Un’Italia che cade, ma continua a rialzarsi.