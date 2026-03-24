È stato pubblicato il volume "Biblioteca d’autore" (Pensa Editore), la prima catalogazione sistematica del fondo librario di Gianni Rodari. Curato da Ilaria Capanna e Pamela Giorgi (Indire), il progetto nasce dalla collaborazione tra Indire, l’Università di Siviglia e la famiglia Rodari. Questa iniziativa è cruciale per la valorizzazione culturale e didattica delpatrimonio. Il catalogo consente di ricostruire i percorsi di studio e lettura di Rodari, i suoi modelli di riferimento letterari, filosofici, pedagogici, artistici e politici. La pubblicazione è la base per la futura messa in rete del patrimonio per un utilizzo educativo.

La biblioteca di Rodari: temi e influenze

La biblioteca personale di Gianni Rodari, custodita nella sua casa romana fino al 1980, conta circa mille volumi. I settori più ricchi riguardano scuola, pedagogia, didattica, psicologia infantile e gioco, spesso annotati. Il fondo include anche antropologia, favolistica, illustrazione, letteratura, arte, storia e politica (Marx, Gramsci, Mao). La catalogazione ha evidenziato la continuità tra l’attività di scrittore e giornalista di Rodari e i suoi interessi, confermando il suo straordinario spirito di ricerca.

L’azione di catalogazione e ricerca, ispirata alla public history, trasforma la biblioteca in uno spazio di apprendimento condiviso, promuovendo consapevolezza culturale e cittadinanza critica.

Una sezione online sul sito Indire renderà disponibili materiali e approfondimenti.

La fantasia rodariana: genesi e impatto democratico

Il catalogo rivela il legame tra le letture di Rodari e opere come "Grammatica della fantasia" (1973). Qui si riconosce la genesi della sua opera e la continuità del suo impegno come giornalista, uomo politico e ricercatore. La fantasia per Rodari era "qualcosa di rivoluzionario", una via per proporre mondi alternativi e favorire la diffusione democratica del sapere. Questo approccio mirava a "togliere la conoscenza dalle mani di pochi per aprirla a tutti", una scelta di democrazia. La biblioteca offrirà un nuovo strumento a ricercatori, insegnanti e appassionati per esplorare le sue idee. Il progetto unisce memoria privata e funzione pubblica.