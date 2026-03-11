Riccardo Cocciante, ottantenne, ritorna con un nuovo album di inediti intitolato ‘Ho vent’anni con te’, disponibile dal 13 marzo. Il disco, composto da dodici brani registrati in presa diretta per restituire un suono autentico, attraversa temi personali e universali come il tempo, la guerra, la natura e la separazione. In parallelo, l’intero repertorio internazionale dell’artista sarà disponibile per la prima volta sulle piattaforme di streaming grazie a un accordo tra Sony Music Italy e Boventoon.

Un ritorno discografico autentico

Il nuovo album segna il ritorno discografico di Cocciante dopo oltre vent’anni.

La title track, scritta con Luc Plamondon e Pasquale Panella, apre un percorso emotivo che include brani come ‘Aerei’, che affronta la separazione tra genitore e figlio, ‘Personaggi di un romanzo’, che riflette sull’incompiutezza umana, e ‘Vai lupo, corri!’, un blues nostalgico che celebra la libertà. ‘Un uomo in armi’, ispirato a un testo di Françoise Sagan, affronta il tema della guerra. Cocciante sottolinea che, nonostante l’età, non ha mai pensato di fermarsi: “voglio ancora dire qualcosa”.

Libertà artistica e critica al successo immediato

L’artista ribadisce la sua coerenza: non ha mai voluto essere “di moda” e ha sempre difeso la propria libertà creativa, evitando gli ingranaggi del commerciale.

Il disco riflette questa scelta, con un suono che privilegia la musica suonata dal vivo. Cocciante lancia un monito ai giovani: oggi manca la gavetta, un periodo essenziale per crescere, acquisire umanità, contatto con il pubblico e verità. Il successo immediato, secondo lui, priva gli artisti di una formazione emotiva e artistica solida.

Accanto all’album, l’artista celebra la sua carriera con un docufilm andato in onda su Rai1, il ritorno nei teatri di ‘Notre Dame de Paris’ e un nuovo tour estivo.

Chi è Riccardo Cocciante

Riccardo Cocciante, nato a Saigon e trasferitosi in Italia da bambino, è uno dei cantautori più influenti della musica italiana. Celebre per successi come ‘Bella senz’anima’, ‘Margherita’ e ‘Cervo a primavera’, ha anche composto le musiche dell’opera popolare ‘Notre Dame de Paris’, che ha riscosso un successo internazionale duraturo.