L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia celebra la Settimana Santa con la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, un capolavoro assoluto del repertorio barocco. I concerti si terranno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il 2 e 3 aprile 2026 alle ore 20, e il 4 aprile alle ore 18. La direzione è affidata a Riccardo Minasi, che guiderà l'Orchestra, il Coro e il Coro di Voci Bianche dell’Accademia. Il cast internazionale di solisti include il baritono americano Cody Quattlebaum, il tenore britannico James Gilchrist, il soprano canadese Jane Archibald, il mezzosoprano austriaco Sophie Rennert e il basso anglo-francese Edwin Crossley-Mercer.

I cori sono preparati da Andrea Secchi e Claudia Morelli.

Questo appuntamento è un momento culminante della stagione dell'Accademia. La Passione secondo Matteo è più di una narrazione delle ultime ore di Cristo: è un immenso dramma teatrale sull'uomo, il dolore, il tradimento e la speranza. Bach alterna la narrazione evangelica a momenti di riflessione intima, con imponenti pagine corali e arie solistiche di struggente bellezza. James Gilchrist interpreterà l'Evangelista, fulcro narrativo, mentre Cody Quattlebaum darà voce a Gesù. L'esecuzione richiede straordinaria precisione e profonda adesione spirituale, aspetti che l'Accademia si impegna a garantire per questo lavoro, considerato una delle vette più alte della storia della musica.

Riccardo Minasi e il cast internazionale

La direzione di Riccardo Minasi, figura di spicco internazionale, arricchisce l'evento. Minasi vanta una carriera prestigiosa e dal 2022 è Principal Guest Conductor dell’Ensemble Resonanz (orchestra residente all’Elbphilharmonie di Amburgo) e direttore artistico dell’Orchestra La Scintilla (presso l’Opera di Zurigo). Il cast di solisti riflette l'eccellenza e la tradizione dell'Accademia. James Gilchrist è noto per le sue interpretazioni dei ruoli evangelici bachiani, e Cody Quattlebaum si sta affermando come una voce emergente nel repertorio barocco. La presenza di artisti del calibro di Jane Archibald, Sophie Rennert ed Edwin Crossley-Mercer conferma il respiro internazionale e la qualità artistica della produzione.

L'Accademia di Santa Cecilia e l'Auditorium

L'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con la sua rinomata Sala Santa Cecilia, offre la cornice ideale per un'opera di tale portata. Riconosciuto come uno dei principali poli musicali italiani, l'Auditorium garantisce un'acustica eccellente, fondamentale per valorizzare la complessità della partitura bachiana. L'Orchestra e il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono tra le principali realtà sinfoniche e corali italiane. La scelta di proporre la Passione secondo Matteo in più date consecutive permette di soddisfare un vasto pubblico, rafforzando il legame tra le celebrazioni pasquali e la grande musica colta, una tradizione che l'istituzione romana porta avanti da decenni, inserendosi nell'attualità della scena musicale europea.