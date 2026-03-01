La Crociera della Musica ha concluso la sua settimana di spettacolo a bordo della Costa Toscana, in collaborazione con il Festival di Sanremo, con la serata finale intitolata ‘Love Boat’. Dal 24 al 28 febbraio, Max Pezzali ha offerto cinque performance esclusive, ognuna dedicata a un tema specifico: ‘Disco Night’, ‘Old West’, ‘Jolly Blue’, ‘Happy Days’ e, appunto, ‘Love Boat’. Ogni appuntamento serale è stato caratterizzato da scenografie, costumi e atmosfere che hanno richiamato l’immaginario pop degli anni ’90 e non solo. Queste performance sono state arricchite da collegamenti in diretta con il Teatro Ariston, mentre la Mesh Led della nave ha commentato in tempo reale gli eventi del Festival, con battute, reazioni e giochi di parole.

Un’esperienza pop immersiva sul mare

Francesco Muglia, Chief Commercial Officer e Senior Vice President di Costa Crociere, ha evidenziato come questa edizione abbia ulteriormente rafforzato la forza di un progetto in continua evoluzione, sempre più integrato sia con la città che con il Festival. La residenza artistica di Max Pezzali, le attivazioni speciali e la tecnologia della Mesh Led hanno trasformato la Costa Toscana in un vero e proprio palcoscenico pop immersivo. Questa iniziativa si è dimostrata capace di attrarre pubblici diversi e di creare momenti memorabili, destinati a rimanere impressi nell’edizione di quest’anno.

Un format consolidato e riconosciuto

Per il quinto anno consecutivo, Costa Crociere ha rinnovato la sua partnership con il Festival di Sanremo, confermando la Costa Toscana come un vero e proprio palcoscenico galleggiante durante l’intera kermesse.

L’iniziativa ha permesso di consolidare il format della Crociera della Musica, unendo spettacolo, intrattenimento e una connessione diretta con il Festival. L’evento ha offerto un punto di vista originale e coinvolgente sul più importante appuntamento musicale italiano, dimostrando la sua capacità di attrarre e fidelizzare un pubblico ampio e diversificato.