Piotta, nome d’arte di Tommaso Zanello, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato ‘Si riparano ricordi’. Il progetto rappresenta un ritorno sulle scene musicali per l’artista romano, che ha scelto di raccontare attraverso le sue canzoni un percorso personale fatto di ricordi, esperienze e riflessioni sulla società contemporanea. L’album si compone di brani che affrontano temi legati alla memoria, alla crescita e al cambiamento, mantenendo lo stile diretto e riconoscibile che ha sempre caratterizzato la produzione di Piotta.

‘Si riparano ricordi’: un viaggio tra passato e presente

Il nuovo lavoro di Piotta si distingue per la capacità di intrecciare storie personali con riferimenti alla realtà sociale. L’artista ha dichiarato che il titolo dell’album nasce dalla volontà di recuperare e valorizzare i ricordi, sia quelli individuali sia quelli collettivi. Ogni traccia offre uno sguardo su momenti significativi della vita dell’autore, ma anche su temi universali come la nostalgia, la resilienza e la trasformazione. Il disco si propone così come un ponte tra passato e presente, invitando l’ascoltatore a riflettere sul proprio percorso.

Collaborazioni e sonorità dell’album

‘Si riparano ricordi’ vede la partecipazione di diversi artisti della scena musicale italiana, che contribuiscono ad arricchire il progetto con sonorità variegate e contaminazioni stilistiche.

Piotta ha scelto di collaborare con musicisti e produttori che condividono la sua visione artistica, dando vita a un album che spazia tra rap, rock e influenze elettroniche. Il risultato è un lavoro che mantiene una forte identità, ma che si apre anche a nuove sperimentazioni sonore.

Chi è Piotta

Piotta, all’anagrafe Tommaso Zanello, è un rapper e produttore discografico romano. Attivo dalla fine degli anni Novanta, si è fatto conoscere al grande pubblico con brani come ‘Supercafone’ e ha saputo rinnovarsi nel tempo, affrontando tematiche sociali e personali nei suoi testi. Oltre alla carriera musicale, Piotta si è dedicato anche alla produzione e alla promozione di nuovi talenti della scena indipendente italiana.