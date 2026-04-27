I Pinguini Tattici Nucleari completano la lineup definitiva del Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma. L'annuncio della band arricchisce ulteriormente il cast di un evento che si preannuncia ricco di grandi nomi e nuove voci della musica italiana. Promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, l'appuntamento si terrà come di consueto in Piazza San Giovanni e sarà interamente dedicato al tema "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale". La presenza dei Pinguini Tattici Nucleari, che dal 2019 hanno conquistato importanti traguardi nel panorama musicale italiano, aggiunge un elemento di spicco a una programmazione già molto attesa.

Il cast completo del Concertone 2026

Il Concertone del Primo Maggio 2026 si conferma come uno degli eventi musicali più significativi, capace di offrire una rappresentazione ampia e trasversale della scena musicale italiana contemporanea. La direzione artistica, guidata da Massimo Bonelli, ha scelto il suggestivo focus "Il domani è ancora nostro" per dare voce a una moltitudine di sensibilità e percorsi artistici differenti, unendo nomi affermati e nuove promesse. Oltre ai Pinguini Tattici Nucleari, la lista degli artisti confermati include, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale e Sissi.

Un mosaico sonoro e generazionale che promette di coinvolgere il pubblico in una giornata di musica e riflessione.

Musica, impegno sociale e fruizione

L'evento non è solo una grande festa musicale, ma anche un momento cruciale di riflessione sui temi sociali più urgenti del nostro tempo. Il Concertone valorizza la musica dal vivo come strumento di racconto, consapevolezza e cambiamento, offrendo un'opportunità per immaginare il futuro attraverso le voci degli artisti che lo stanno già costruendo. La manifestazione mantiene la sua vocazione inclusiva con l'accesso libero e gratuito per il pubblico in Piazza San Giovanni. Per chi non potrà essere presente, l'evento sarà ampiamente coperto dai media: la trasmissione in diretta sarà garantita su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it, RaiPlay e Rai Italia.

Rai Radio 2, in qualità di radio ufficiale, seguirà l'intera giornata dal pomeriggio a tarda notte, proponendo interviste esclusive agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni e realizzando contenuti extra per le pagine social del canale, con trasmissione anche in visual radio sul canale 202. Questa copertura capillare assicura che il messaggio e la musica del Primo Maggio raggiungano un vasto pubblico, consolidando l'identità dell'evento come punto di riferimento per la cultura e l'impegno sociale in Italia.