Oltre mille tra attori, registi e sceneggiatori di Hollywood hanno sottoscritto una lettera aperta rivolta a Warner Bros. Discovery e Paramount Global. L'obiettivo è chiedere il rispetto dei diritti delle star in relazione all'uso dell'intelligenza artificiale (IA). L'iniziativa, datata 12 aprile 2026, mira a sensibilizzare i vertici dei due colossi dell'intrattenimento statunitense sulle implicazioni dell'IA per la proprietà intellettuale e l'immagine degli artisti.

Tra i firmatari figurano nomi di spicco come Ben Affleck, Jennifer Lawrence, Mark Ruffalo ed Emma Thompson.

La missiva sottolinea l'importanza di tutelare il “diritto all’autodeterminazione” di interpreti e creatori, soprattutto considerando la capacità delle nuove tecnologie di ricreare digitalmente volti, voci e performance senza il necessario consenso. Si sollecitano le major ad adottare procedure chiare e trasparenti sull'impiego di queste innovazioni, garantendo che “la proprietà e il controllo sulle nostre persone digitali resti nelle nostre mani”.

Un fronte unito per i diritti audiovisivi nell’era digitale

L'azione delle star di Hollywood risponde ai crescenti investimenti di Warner Bros. Discovery e Paramount Global nelle tecnologie di intelligenza artificiale applicate alla produzione audiovisiva.

Oltre ai timori sulla riproduzione digitale delle immagini, la lettera evidenzia l'urgenza di definire regole etiche a salvaguardia della reputazione e della creatività dei professionisti del cinema. Viene specificamente richiesto che i futuri contratti includano clausole esplicite sull’utilizzo dell’identità, della voce e della performance digitalizzata. L'ampia adesione dimostra la trasversalità del tema, coinvolgendo sia talenti affermati che emergenti.

Innovazione tecnologica e le sfide per il settore cinematografico

Negli ultimi anni, società di produzione come Warner Bros. e Paramount hanno investito risorse significative nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per generare sceneggiature, replicare personaggi digitali e ottimizzare i processi produttivi.

Queste innovazioni stanno profondamente trasformando il panorama dell’intrattenimento, rendendo indispensabile un aggiornamento delle politiche di tutela per le opere e per i professionisti. Warner Bros., fondata nel 1923 a Burbank, California, è un attore storico e tra i maggiori produttori mondiali. Paramount Global, con una storia dal 1912, è un pilastro dell'industria. Il dibattito sull'uso etico dell'IA si inserisce in questa trasformazione tecnologica, sollevando questioni cruciali sul futuro del lavoro creativo e sulle necessarie forme di tutela.