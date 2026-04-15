L'Opter Ensemble sarà il protagonista di un atteso concerto al Teatro Paisiello di Lecce, un evento di spicco inserito nel progetto ‘Circolazione musicale in Italia’, promosso dal Cidim – Comitato Nazionale Italiano Musica. L'appuntamento è fissato per domenica 19 aprile, con inizio alle ore 11. Questa esibizione, realizzata in collaborazione con la Camerata Musicale Salentina, rappresenta l'ultimo evento della rinomata rassegna ‘Concerti con Aperitivo’, che ha saputo unire la grande musica da camera a momenti di convivialità.

Il programma: un viaggio tra Mozart, Strauss e Brahms

La formazione, considerata un punto di riferimento nel panorama cameristico italiano, è composta da tre musicisti di primo piano: Guglielmo Pellarin al corno, Francesco Lovato al violino e Federico Lovato al pianoforte. Insieme, guideranno il pubblico in un affascinante percorso musicale attraverso epoche e stili differenti. Il programma, intitolato ‘Il corno e la sua storia’, è interamente dedicato a uno degli strumenti più suggestivi del repertorio classico e propone capolavori di autori come Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss e Johannes Brahms, presentati con arrangiamenti specifici per trio.

Tra i brani in esecuzione spiccano il Quintetto per corno e archi KV 407 di Mozart, proposto nell'arrangiamento per trio di Naumann, il celebre poema sinfonico ‘Till Eulenspiegels lustige Streiche’ di Strauss, nella versione per trio firmata da Francescato, e il Trio in Mi bemolle maggiore per violino, corno e pianoforte op.

40 di Brahms, autentico capolavoro del repertorio cameristico ottocentesco.

Diffusione della musica classica e accessibilità

L'Opter Ensemble si distingue non solo per la bravura dei suoi componenti e le diverse sonorità che condividono con gli spettatori, ma anche per un costante e puntuale lavoro di ricerca, riscoperta e valorizzazione di antiche partiture e musiche. Questo concerto rientra pienamente nel progetto ‘Circolazione musicale in Italia’, che gode del contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e che si propone di veicolare musica di grande qualità in tutto il Paese, anche in aree dove le produzioni artistiche importanti arrivano con maggiore difficoltà.

A conclusione dell'esibizione, il pubblico è invitato a partecipare a un gustoso aperitivo nel foyer del Teatro Paisiello, un momento informale di incontro e dialogo con gli artisti che suggella lo spirito della rassegna.

L'iniziativa si caratterizza inoltre per un'attenzione particolare all'accessibilità: sono previste tariffe agevolate per diverse categorie di pubblico e la possibilità di contribuire al ‘biglietto sospeso’, un'iniziativa di solidarietà che permette a chi non può permettersi di andare a teatro di partecipare, fondendo cultura e inclusione sociale.