Il Festival del libro scientifico Scienza e Virgola celebra la sua decima edizione a Trieste, dal 7 al 10 maggio 2026, con il tema centrale “Umano”. Promosso dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, sotto la direzione artistica di Paolo Giordano e la curatela scientifica di Nico Pitrelli, l'evento ospiterà oltre novanta voci italiane e internazionali. Il programma prevede quarantuno eventi pubblici e venti appuntamenti dedicati a scuole e comunità cittadine, in un'ottica di inclusione. L’edizione 2026 esplorerà l’umano attraverso storie di donne, il rapporto donna-scienza e la relazione tra scienza e poesia.

Tra i numerosi ospiti spicca Marcus du Sautoy. Un omaggio sarà dedicato a Giulio Regeni, con la proiezione di un documentario.

Anteprima nazionale: Marcus du Sautoy tra matematica e creatività

Il Festival Scienza e Virgola anticipa il suo decennale con un'anteprima nazionale. Venerdì 17 aprile, alla Libreria Lovat di Trieste, Marcus du Sautoy, matematico di Oxford e autore del bestseller 'L’enigma dei numeri primi', presenterà il suo nuovo saggio 'La matematica della creatività. Come i numeri danno forma al mondo' (Bollati Boringhieri). Sarà il primo incontro in Italia per l'autore su questo libro, in dialogo con Luigi Civalleri della SISSA. Du Sautoy esplora come matematica e arte, spesso percepite come distanti, possano derivare dalle medesime strutture universali.

L'autore suggerisce che «la creatività umana e la scoperta matematica sono due linguaggi che ci permettono di esplorare e capire il mondo in cui viviamo». Egli mostra come concetti matematici quali i numeri primi, la serie di Fibonacci, la sezione aurea e la simmetria siano presenti ovunque: dalla natura all'arte, dai sonetti di un poeta alla cupola di Brunelleschi. Questa esplorazione rivela le strutture matematiche alla base della creatività umana e della natura, evidenziando le relazioni complementari tra i due mondi.

Il decennale del Festival: un ponte tra scienza e società

Giunto al suo decimo anniversario, il Festival Scienza e Virgola si conferma un punto di riferimento culturale. Nato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, ha reso accessibili i temi della ricerca moderna, creando un ponte tra scienza, poesia e filosofia.

L’edizione 2026, con la sua attenzione alle tematiche sociali e all'intreccio tra letteratura, arte e scienza, rafforza il ruolo di Trieste come laboratorio culturale, promuovendo un dibattito che coniuga scienza, creatività e impegno civile.