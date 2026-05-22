Il Piemonte si afferma come protagonista centrale dell'edizione 2026 di NID Platform, la rinomata piattaforma italiana dedicata alla danza d'autore. L'evento, che si terrà a Torino e in diverse località della regione, è stato ufficializzato il 22 maggio 2026, consolidando il ruolo del territorio quale polo di eccellenza per la promozione culturale e teatrale. La manifestazione, appuntamento di spicco dal 2012, attira ogni anno operatori, critici e compagnie da tutta Italia, oltre a numerosi ospiti internazionali, confermando la sua forte rilevanza nel panorama artistico nazionale.

La NID Platform rappresenta un momento cruciale per la danza contemporanea italiana, offrendo un'importante occasione di confronto e scambio tra coreografi, compagnie e professionisti del settore. L'edizione piemontese è attesa come una vetrina significativa per il tessuto creativo e produttivo della regione, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per la qualità delle sue proposte e la vitalità della scena locale. L'iniziativa beneficia del coinvolgimento di soggetti istituzionali e partner nazionali, con la collaborazione attiva del Comune di Torino e della Regione Piemonte.

Un palcoscenico diffuso tra Torino e il territorio piemontese

L'edizione 2026 della NID Platform proporrà un programma articolato che si estenderà tra gli spazi teatrali e urbani di Torino e di altri centri del Piemonte.

Questa scelta, che conferisce alla manifestazione un carattere diffuso, mira a valorizzare l'intero patrimonio culturale piemontese, includendo sia i grandi teatri cittadini sia luoghi meno noti ma di crescente interesse per la programmazione di danza contemporanea. Tale approccio permetterà di offrire un panorama variegato della creatività italiana, mettendo in luce le eccellenze del territorio e rafforzando la rete regionale.

L'impulso dato alla rete regionale e alle collaborazioni con gli operatori locali conferma Torino come uno dei principali centri della danza in Italia. Le precedenti edizioni della NID Platform hanno sempre selezionato compagnie emergenti e produzioni di rilievo, contribuendo in modo sostanziale all'internazionalizzazione del settore.

La presenza di ospiti internazionali e il sostegno delle istituzioni pubbliche evidenziano l'attenzione crescente per la danza d'autore contemporanea nel nostro Paese.

La storia della NID Platform e il ruolo del Piemonte

Dalla sua nascita nel 2012, la NID Platform ha toccato diverse città italiane, tra cui Lecce, Pisa, Brescia, Reggio Emilia e Cagliari, con l'obiettivo primario di favorire la circuitazione della danza contemporanea e promuovere nuove produzioni. La scelta del Piemonte per il 2026 rappresenta un riconoscimento per un territorio che ha investito in modo significativo nella formazione e nelle produzioni coreografiche. Questo è stato possibile anche grazie a spazi e realtà di spicco come la Lavanderia a Vapore di Collegno, riconosciuta come uno dei principali centri di residenza creativa a livello nazionale.

Le istituzioni locali e i partner nazionali collaborano attivamente per garantire una programmazione di alta qualità, supportata da bandi e progetti volti a facilitare l'incontro tra artisti e pubblico. L'obiettivo è quello di offrire una piattaforma all'altezza delle aspettative di operatori e artisti, sia italiani che internazionali. Nei mesi che precederanno l'evento, saranno rese note le modalità di partecipazione, i dettagli sugli spettacoli selezionati e le iniziative collaterali previste sia a Torino che nel resto del Piemonte.