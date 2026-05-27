Il DiMondi Festival di Bologna si prepara ad accogliere un’artista di calibro internazionale: Marina P. La cantante italiana, che ha costruito la sua carriera a Parigi, sarà la protagonista del palco di Piazza Lucio Dalla il prossimo 29 maggio, affiancata dai Radiators. La sua esibizione promette di essere un viaggio sonoro che intreccia le profonde radici del jazz, con un omaggio alle grandi voci come Nina Simone, e le vibranti sonorità del reggae, elementi distintivi del suo percorso artistico.

L'appuntamento con Marina P si inserisce nel ricco calendario di DiMondi Summer, iniziativa che fa parte di Bologna Estate 2026.

Piazza Lucio Dalla, luogo simbolo della scena musicale contemporanea bolognese, diviene così lo scenario ideale per un festival che si propone come uno spazio in cui la città «sperimenta, si incontra e immagina il proprio futuro». Dopo il successo ottenuto con l’album «Divorce à l’italienne», realizzato in collaborazione con il collettivo scozzese Mungo's HiFi, l'artista presenterà al pubblico bolognese i brani del suo più recente lavoro discografico: «Know Nothing About». Questo nuovo progetto, nato tra Parigi e Bristol, esplora un’interessante fusione tra le atmosfere del trip hop e l’elettronica d’ambiente del dub.

Il programma e lo spirito del DiMondi Festival 2026

Il DiMondi Festival si conferma come uno degli eventi musicali di punta della stagione estiva bolognese, distinguendosi per la sua vocazione internazionale e per la costante ricerca di nuove espressioni sonore.

Oltre all'attesa performance di Marina P, il cartellone offre un programma variegato e stimolante. Il 1 giugno sarà la volta dei Train to Roots HiFi, gruppo sardo che ha saputo imporsi come un punto di riferimento per il reggae italiano. Il 5 giugno, invece, il palco di Piazza Lucio Dalla ospiterà gli Erin Collective, un ensemble di musicisti nato e cresciuto nel panorama musicale bolognese.

La rassegna si arricchisce ulteriormente con la presenza di altri nomi di spicco, tra cui l'artista brasiliana Flaira Ferro, le formazioni salentine Mascarimiri e la Compagnia Popolare Salentina, e i Sonabbash. Questa selezione di artisti garantisce una proposta che abbraccia generi e provenienze culturali diverse, offrendo al pubblico un'esperienza musicale ricca e multiforme.

Tutti gli eventi del festival si svolgono in Piazza Lucio Dalla e sono a ingresso gratuito, rendendo la cultura accessibile a tutti i cittadini e visitatori.

Erin Collective: l'ensemble bolognese tra afrobeat e sorrisi

Tra le proposte più interessanti del DiMondi Festival 2026 spicca l'esibizione degli Erin Collective, in programma il 5 giugno sempre nella suggestiva cornice di Piazza Lucio Dalla. Il gruppo, fondato nel marzo 2022 da Gionata Lazzari, si è rapidamente affermato grazie a sonorità originali che richiamano l'afrobeat degli anni Settanta. Il loro primo LP, «Alternative Positive», anticipato dai singoli «Kalam Layl» e «Alafia», testimonia questa ricerca stilistica.

Il nome stesso del gruppo, Erin, ha un significato profondo: in lingua yoruba significa «sorrisi».

Questa scelta riflette pienamente la missione della band, che desidera essere la musica che «accompagna i sorrisi di tutti, in particolare di chi ci ascolta». La serie di concerti e performance del festival si svolge in un'area che, a partire dagli anni Duemila, è diventata un vero e proprio epicentro per la musica e la cultura giovanile a Bologna, consolidando il suo ruolo di luogo privilegiato per la sperimentazione artistica e musicale. Per tutte le date e gli aggiornamenti sul programma, è possibile consultare i canali ufficiali del DiMondi Festival e di Bologna Estate.