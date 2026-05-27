La Nid Platform, punto di riferimento italiano per la promozione della danza contemporanea, celebra il suo decimo anniversario con un'edizione speciale che si terrà dall’1 al 4 settembre. L'evento animerà le città di Torino e Venaria Reale, presentando diciotto proposte artistiche accuratamente selezionate e quattro open studios dedicati alla ricerca coreografica. Questa importante manifestazione, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, riafferma la crescente rilevanza della danza contemporanea nel panorama nazionale.

L'appuntamento rappresenta un'occasione imperdibile per coreografi, istituzioni e operatori culturali internazionali, attratti dalla ricerca di nuovi linguaggi coreutici e da opportunità di collaborazione. L'edizione 2026 estende il suo raggio d'azione includendo la maestosa Reggia di Venaria, promuovendo così una dimensione diffusa e dialogante dell'evento. Gli organizzatori sottolineano come "Torino si conferma centro nevralgico per la produzione coreutica italiana e per l'incontro tra le realtà più innovative della danza".

Un'edizione ampliata e ricca di appuntamenti

In occasione del suo decennale, Nid Platform ha scelto di ampliare il proprio raggio d'azione, con l'obiettivo di rendere la danza sempre più accessibile a un pubblico eterogeneo, dalle grandi istituzioni ai contesti urbani periferici.

Le diciotto proposte selezionate tramite una call nazionale si esibiranno in vari spazi teatrali e urbani tra Torino e Venaria Reale. Il programma include anche incontri tematici, laboratori e presentazioni di progetti speciali, volti ad approfondire le prospettive future del settore, oltre ai già menzionati quattro open studios dedicati allo sviluppo coreografico.

Nel corso degli anni, Nid Platform si è affermata come uno dei principali motori per l'internazionalizzazione della danza italiana, attirando direttori artistici e programmatori stranieri in cerca di talenti emergenti. L'iniziativa ha contribuito significativamente alla valorizzazione della produzione coreutica nazionale, favorendo l'incremento della mobilità delle compagnie e rafforzando i rapporti di rete tra operatori provenienti da diversi paesi.

Torino e la danza: un rapporto duraturo

Torino, città con una lunga tradizione nelle arti performative e sede di prestigiose istituzioni come il Teatro Regio e il Teatro Stabile, ha assistito negli ultimi decenni a una notevole espansione della programmazione dedicata alla danza contemporanea. Il territorio metropolitano ha saputo aprirsi a modalità innovative di fruizione, trasformando spazi urbani e aree industriali dismesse in palcoscenici temporanei. Il coinvolgimento di Venaria Reale riflette la precisa volontà di decentralizzare l'evento e di coinvolgere nuove comunità e pubblici.

La precedente edizione di Nid Platform aveva già registrato un'ampia partecipazione di operatori internazionali e una significativa affluenza di pubblico giovane, confermando l'elevata attrattività della manifestazione per le nuove generazioni e per i professionisti della scena europea della danza. L'iniziativa si inserisce armonicamente in un vivace panorama cittadino, caratterizzato da festival e rassegne che stimolano costantemente il confronto artistico e culturale tra Italia ed Europa.