I Marvel Studios hanno ufficialmente svelato la data di debutto di ‘Vision Quest’, la nuova serie live-action, spin-off diretto di WandaVision. L'annuncio è stato fatto in occasione degli Upfront di Disney, un evento chiave per le future presentazioni della piattaforma. La serie vedrà il ritorno di Paul Bettany nel ruolo dell'androide Visione e sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 14 ottobre 2026. Questa rivelazione è di particolare importanza per i fan, che attendevano con impazienza una data precisa dopo le precedenti indicazioni che collocavano l'uscita nell'autunno dello stesso anno.

L'arrivo di 'Vision Quest' promette di approfondire le vicende di uno dei personaggi più enigmatici e amati del Marvel Cinematic Universe.

Il cast stellare e i dettagli produttivi di ‘Vision Quest’

La nuova produzione si inserisce come terzo capitolo di una trilogia narrativa che ha preso il via con la celebre WandaVision e ha visto la sua continuazione con Agatha All Along. Oltre a Paul Bettany, il cast di ‘Vision Quest’ si arricchisce di nomi di spicco. Tra questi, spicca la presenza di James Spader, che riprenderà il suo ruolo di Ultron, un personaggio già noto nell'MCU. La serie vanta inoltre un ensemble che include Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire, Ruaridh Mollica, Lauren Morais e Diane Morgan.

Composta da un totale di otto episodi, la serie è stata ufficialmente inclusa nella Fase Sei del Marvel Cinematic Universe. La produzione ha avuto luogo nel corso del 2025, con le riprese effettuate nei Pinewood Studios del Regno Unito. A guidare il progetto come showrunner è Terry Matalas, una figura nota nel panorama televisivo.

Il ruolo di ‘Vision Quest’ nel futuro del Marvel Cinematic Universe

L'importanza di ‘Vision Quest’ all'interno del Marvel Cinematic Universe è notevole, poiché la serie si propone di approfondire la narrazione, stabilendo un collegamento diretto con gli eventi già esplorati in WandaVision e Agatha All Along. Un elemento di grande interesse per i fan è la conferma da parte di Paul Bettany del suo ritorno nei panni di Visione anche sul grande schermo, nel film Avengers: Secret Wars, la cui uscita è prevista per il 17 dicembre 2027.

Questa anticipazione solleva interrogativi su come le vicende narrate in 'Vision Quest' si intrecceranno e influenzeranno i futuri sviluppi della Saga del Multiverso e la conclusione della Fase Sei dell'MCU. La serie promette di essere un tassello fondamentale per comprendere la direzione che prenderà l'universo narrativo Marvel.