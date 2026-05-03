Il chitarrista Matteo Mancuso, riconosciuto a livello internazionale, si definisce un "eterno studente" dello strumento, convinto si possa imparare da chiunque, in ogni momento. Il suo approccio aperto alla musica lo porta a trarre insegnamento dall'esperienza personale e dal confronto con colleghi e maestri di generi diversi. Afferma: "C'è sempre da imparare anche dai colleghi meno noti, l’importante è mantenere una curiosità viva e ascoltare con attenzione".

Originario di Palermo e attualmente molto attivo sulla scena musicale, Mancuso ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi grazie al suo stile tecnico e alla capacità di fondere più linguaggi musicali.

Per lui, la versatilità e la capacità di ascolto sono le chiavi del successo nel percorso di un chitarrista. "Ho iniziato da piccolo, ascoltando tanti generi e cercando di trarre il meglio da ogni esecuzione, senza pregiudizi", spiega l’artista. La sua storia musicale si fonda su pratica assidua, studio continuo e applicazione delle conoscenze acquisite anche in contesti estemporanei.

Una carriera all’insegna della contaminazione

La formazione del chitarrista è avvenuta attraverso numerosi incontri: non solo con i grandi della chitarra, ma anche con musicisti meno conosciuti, la cui originalità ha rappresentato uno stimolo decisivo. Per Mancuso, la crescita personale passa per l’"umiltà di accogliere input nuovi, provenienti da mondi musicali lontani".

Questo atteggiamento gli ha permesso di distinguersi sulla scena internazionale, abbracciando le sfumature del jazz, del rock, della classica e della fusion. Le tecniche sviluppate nel tempo, unite a una volontà di apprendimento mai sopita, fanno di Mancuso un interprete in costante evoluzione.

L'approccio di Mancuso è apprezzato anche da molti colleghi musicisti. Alcuni lo considerano un talento innovativo per la capacità di "dialogare con la chitarra", mentre altri ne lodano la naturalezza nell’esplorare sonorità inedite. I suoi concerti sono spesso caratterizzati da improvvisazione e da un interscambio continuo con il pubblico e altri artisti, elementi che contribuiscono alla sua originalità e freschezza interpretativa.

Matteo Mancuso, la chitarra e Palermo

Pur avendo intrapreso una carriera internazionale, Matteo Mancuso è legato alle proprie radici palermitane. La città di Palermo, nota per la vitalità musicale e la ricchezza di linguaggi sonori, rappresenta per lui uno scenario di ispirazione e confronto continuo. Nei suoi progetti, Mancuso intreccia melodie che rimandano alla tradizione locale e temi universali della musica contemporanea, creando una sintesi personale. Nei principali teatri italiani e in festival europei, Mancuso propone repertori che spaziano dal jazz al progressive, dimostrando eclettismo e capacità di adattarsi a contesti culturali differenti.

Per quanto riguarda la formazione, Mancuso sottolinea l’importanza dello studio accademico e non accademico: "Ho imparato molto in conservatorio, ma sono stato ispirato anche dall’ascolto dei musicisti di strada e da chiunque abbia voglia di condividere la propria passione per lo strumento".

La sua carriera, in continua ascesa, è un esempio di come la dedizione allo studio e la disponibilità verso il nuovo possano portare a una maturazione artistica riconosciuta anche fuori dai confini italiani.