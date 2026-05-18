Il cantautore Mr Rain, figura di spicco nel panorama musicale italiano e noto per la sua spiccata sensibilità artistica, si prepara a lanciare il suo nuovo singolo intitolato ‘Lunedì Nero’. Il brano sarà disponibile da venerdì 22 maggio, sia in radio che su tutte le piattaforme digitali. Questa uscita segna un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore, che prosegue la sua esplorazione dei sentimenti attraverso la musica. ‘Lunedì Nero’ segue i precedenti successi ‘Effetto Michelangelo’ e ‘Casa in fiamme’, consolidando la sua cifra stilistica.

Il significato di ‘Lunedì Nero’ e le collaborazioni

La genesi di ‘Lunedì Nero’ risale a quasi un anno fa, quando Mr Rain iniziò a scriverlo con Lorenzo Vizzini, che ne firma anche la produzione. Alla realizzazione ha collaborato il produttore spagnolo Liam Garner. Il singolo affronta il tema delle relazioni complesse e delle emozioni che lasciano un segno profondo. Il brano rappresenta quella persona o situazione capace di sconvolgere ogni equilibrio, da cui è difficile prendere le distanze. Il “lunedì nero” diventa così una potente metafora, simbolo universale di tutto ciò che, pur ferendoci, ci lega in un modo da cui non riusciamo mai a liberarci completamente, come un amore irrisolto o una dipendenza emotiva.

Nuovi progetti e il tour teatrale

Oltre al nuovo singolo, l'attività di Mr Rain è fervente. L'artista è impegnato nello sviluppo di un progetto musicale in lingua spagnola, dopo il successo di ‘Superhéroes’ con Beret e le collaborazioni con Zetazen e Walls. Parallelamente, Mr Rain sta lavorando al suo prossimo album di inediti, la cui uscita è prevista per il 2026. Tra ottobre e novembre, il cantautore tornerà a incontrare il suo pubblico nelle principali città italiane con una serie di concerti. Per la prima volta, queste esibizioni si terranno in contesti teatrali, offrendo un'esperienza più intima e coinvolgente. Il calendario del tour include tappe a Milano (5 ottobre - Teatro Arcimboldi), Roma (11 ottobre - Teatro Brancaccio), Torino (19 ottobre - Teatro Colosseo), Brescia (23 ottobre - Teatro Clerici), Firenze (26 ottobre - Teatro Verdi), Padova (29 ottobre - Gran Teatro Geox) e Bologna (5 novembre - Europauditorium).

Mr Rain: profilo artistico e successi

Mr Rain, all'anagrafe Mattia Balardi, si è affermato come uno dei più apprezzati cantautori e produttori italiani contemporanei. La sua carriera è costellata di numerosi riconoscimenti, tra cui spiccano ventiquattro dischi di platino e cinque dischi d’oro. La sua distintiva capacità di tradurre in musica emozioni profonde e universali ha consolidato la sua reputazione, rendendolo un punto di riferimento per un vasto pubblico. Attraverso brani di grande risonanza e importanti collaborazioni, Mr Rain continua a lasciare un segno indelebile, esplorando con autenticità il suo mondo interiore e condividendolo attraverso l'arte.