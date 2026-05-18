Hayden Christensen, l'attore che ha dato volto a Anakin Skywalker e Darth Vader, potrebbe non aver ancora concluso la sua avventura nell'universo di Star Wars. Recenti indiscrezioni suggeriscono un suo coinvolgimento in almeno altri due progetti del celebre franchise, previsti dopo la seconda stagione della serie Ahsoka. Queste voci accendono l'entusiasmo dei fan, che hanno già accolto con grande favore il suo atteso ritorno in Obi-Wan Kenobi e nella prima stagione di Ahsoka, dove ha interpretato il personaggio sia come Fantasma della Forza sia attraverso un ologramma dell'era delle Guerre dei Cloni.

Un futuro aperto per Anakin Skywalker

In passato, Lucasfilm aveva considerato l'idea di includere Hayden Christensen come Fantasma della Forza nella trilogia sequel di Star Wars, sebbene tale progetto non si sia poi concretizzato. Il finale della prima stagione di Ahsoka, tuttavia, ha posto le basi per un ruolo potenzialmente più significativo di Anakin Skywalker su Peridea nella prossima stagione. Attualmente, la seconda stagione di Ahsoka è l'unico progetto televisivo di Star Wars ufficialmente confermato, e la line-up futura rimane avvolta nel mistero. Ciononostante, l'insider Daniel Richtman ha anticipato che Christensen potrebbe apparire in almeno altri due progetti, sebbene non sia ancora definito se tornerà nei panni di Anakin o di Darth Vader.

Nuove prospettive con Dave Filoni

Il recente riassetto ai vertici di Lucasfilm, con Dave Filoni e Lynwen Brennan che hanno assunto posizioni di maggiore responsabilità, sembra indicare una maggiore propensione ad accogliere il ritorno di personaggi iconici. Filoni, in particolare, è noto per la sua cautela e il suo profondo rispetto nell'approccio a Anakin e Vader, trattando il personaggio con riguardo per l'eredità di George Lucas. Oltre alla già citata seconda stagione di Ahsoka, numerosi film e serie sono in fase di sviluppo, inclusi The Mandalorian & Grogu e Starfighter di Shawn Levy. Tuttavia, resta da vedere come e se Anakin Skywalker verrà integrato in queste nuove narrazioni.

La richiesta del pubblico di rivedere Hayden Christensen nell'universo di Star Wars è costante e forte.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il suo ruolo potrebbe espandersi ulteriormente nei prossimi anni. Al momento, i dettagli specifici sui futuri progetti rimangono strettamente riservati, ma l'attesa tra i fan è palpabile, desiderosi di scoprire le nuove evoluzioni della saga di Anakin Skywalker.