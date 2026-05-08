Il giovane cantautore genovese Plasma, noto al grande pubblico per la sua partecipazione all’ultima edizione di ‘Amici’, ha ufficialmente pubblicato il suo nuovo EP, intitolato ‘Perdigiorno’. Distribuito da Columbia Records/Sony Music, questo progetto discografico segna una tappa significativa nel percorso artistico dell’artista. L’EP include sette brani, tra cui spiccano i tre singoli già presentati durante il celebre talent show: ‘Perdigiorno’, ‘Perdere Te’ e ‘Segreto’. Una delle principali novità del disco è il singolo ‘Colore’, attualmente in rotazione radiofonica.

Una nuova fase artistica con ‘Perdigiorno’

Con ‘Perdigiorno’, Plasma inaugura una fase artistica profondamente personale e coinvolgente. L’EP si distingue per la capacità dell’artista di narrare esperienze personali e di evocare le suggestive atmosfere dei vicoli di Genova, sua città natale. La scrittura si conferma il cuore pulsante del progetto, consacrando Plasma come una voce contemporanea capace di fondere musica e parole, dando vita a immagini e storie di forte impatto emotivo. Questa narrazione, intensa e sincera, riflette il vissuto dell’autore e la sua visione del mondo, ispirata anche dal periodo dell’adolescenza, un momento considerato fondamentale per la crescita personale.

L’Instore Tour: incontri con i fan e presentazione del progetto

In concomitanza con l’uscita del nuovo EP, Plasma ha avviato il ‘Perdigiorno – Instore Tour’, partito da Milano. Questo tour offre all’artista l’opportunità di presentare il suo nuovo progetto musicale e di incontrare direttamente i fan. Rappresenta un momento fondamentale per Plasma, permettendogli di condividere le emozioni e le storie racchiuse nei suoi brani e di inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera artistica. L’EP ‘Perdigiorno’ è già disponibile per l’acquisto e lo streaming su tutte le principali piattaforme digitali e nei punti vendita autorizzati.

Il profilo artistico di Plasma

Plasma, pseudonimo del talentuoso cantautore genovese, ha conquistato la notorietà grazie alla sua partecipazione al talent show ‘Amici’.

La sua proposta musicale si caratterizza per l’abilità di fondere testi profondi con sonorità contemporanee, creando un ponte tra narrazioni personali e tematiche universali. Con il lancio di ‘Perdigiorno’, l’artista non solo conferma la sua notevole crescita artistica, ma dimostra anche una chiara volontà di esplorare nuove e significative dimensioni espressive nel panorama musicale italiano.