Il piccolo comune di Rapone, in provincia di Potenza, si appresta a stringere un legame significativo con due delle più importanti capitali europee della fiaba: Odense in Danimarca e Kassel in Germania. Questa unione, che si concretizzerà attraverso due intense giornate di studio, ricerca, gioia e restanza, vedrà eventi a Matera l'11 maggio e nel borgo lucano il 12 maggio. L'iniziativa mira a valorizzare le radici comuni dei racconti tradizionali e a promuovere lo scambio tra comunità che hanno fatto della fiaba un elemento distintivo della propria identità.

Fulcro delle celebrazioni sarà il convegno-confronto intitolato "La fiaba come simbolo della fratellanza europea: Rapone, Kassel, Odense". L'incontro offrirà l'opportunità di riflettere su come la narrazione fiabesca possa efficacemente abbattere confini, superare barriere politiche e persino i "muri" che ancora oggi costellano l'Europa, grazie a un linguaggio simbolico universale capace di unire i popoli. Il programma prevede inoltre una serie di suggestive passeggiate collettive tra le numerose installazioni fiabesche che adornano il paese, includendo una visita al suggestivo Museo C.E.R.A. – Centro di Educazione Rurale Ambientale –, allestito in un'antica struttura locale.

Un protocollo d’intesa per la rete culturale europea

Un momento di particolare rilevanza sarà la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Rapone, l'Hans Christian Andersen Museum di Odense, la Brüder Grimm-Gesellschaft di Kassel e l'Associazione Cts-Le Strade della Fiaba. Questo atto, ben più che una formalità, segna l'inizio di una collaborazione strategica volta a inserire la Basilicata in un prestigioso circuito culturale europeo d'eccellenza. L'obiettivo è rafforzare lo scambio culturale e la reciproca valorizzazione delle identità locali, promuovendo al contempo una visione condivisa del patrimonio fiabesco.

La sindaca Felicetta Lorenzo ha sottolineato l'importanza dell'evento: "È un momento significativo per la nostra Comunità, per continuare a trasformare Rapone in un nodo vitale di una rete culturale europea.

Ciò significa offrire una nuova prospettiva al nostro territorio, dimostrando come la cultura e la storia possano agire da potenti motori per lo sviluppo locale e il dialogo internazionale". Il convegno e le attività correlate sono stati ideati proprio per consolidare questi legami, in una dimensione che abbraccia tanto la crescita culturale quanto quella sociale ed economica del territorio.

Rapone, Odense e Kassel: un legame nel segno della fiaba

Rapone è ormai riconosciuto come il "Paese delle Fiabe", grazie al suo costante impegno nella valorizzazione del patrimonio narrativo e artistico legato a questo genere. Le sue installazioni fiabesche, alcune permanenti e altre create per eventi specifici, rappresentano un esempio virtuoso di come i piccoli centri possano innovarsi attraverso la cultura.

L'Hans Christian Andersen Museum di Odense è il custode della memoria, dei manoscritti e degli oggetti appartenuti al celebre autore danese, figura cardine della letteratura per l'infanzia. Parallelamente, la Brüder Grimm-Gesellschaft di Kassel si erge a punto di riferimento internazionale per lo studio e la diffusione delle celebri fiabe dei fratelli Grimm.

Questa inedita collaborazione rappresenta un'opportunità unica di dialogo e cooperazione tra realtà europee unite da una profonda passione per le storie e la creatività. Si aprono così nuove prospettive di crescita per Rapone e per l'intera Basilicata. Ulteriori dettagli sui partner e sul ricco patrimonio fiabesco locale saranno resi disponibili nel corso dell'anno, anche in vista di futuri progetti condivisi e di nuove iniziative dedicate alla narrazione popolare nelle sue molteplici forme.