“Le Eretiche, Sante e Profetesse” è il nuovo progetto artistico di Nora Lux, in programma il 20 giugno a Roma alle ore 17.00 presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Cavour.

La scelta del Solstizio d’Estate e della sede giudiziaria non risponde a una logica puramente estetica, ma a una precisa intenzione simbolica: nel momento di massima esposizione della luce, l’azione rituale si inserisce per attraversare e mettere in discussione l’“oscurità” delle sentenze storiche, rivendicando libertà di pensiero e autodeterminazione dell’essere.

La nota artista visuale e transmediale presenterà in questa occasione la tappa inaugurale del nuovo ciclo monumentale intitolato “Le Eretiche”.

L’azione si svolgerà nello spazio della piazza in coincidenza con il Solstizio d’Estate e, attraverso un linguaggio che intreccia corpo, rito e installazione, la performance “interrogherà” l’istituzione giudiziaria sul tema del “diritto alla scelta”, riaprendo un percorso poetico e filosofico che connette la libertà individuale alla sua dimensione più profonda.

Il progetto si configura come un viaggio visivo ed emotivo attraverso sette figure femminili, tre delle quali hanno sfidato apertamente il dogma. In questa prima tappa, la performance di Nora Lux vede la presenza di figure storiche centrali come Margherita Porete, Giovanna d’Arco e Guglielma di Milano, eretiche medievali che hanno pagato con la vita il proprio diritto alla scelta, interpretate rispettivamente dalle attrici Stefania Morra, Alberta Perini e Ottavia Dominici.

Nora Lux incarna il ruolo dell’artista-ricercatrice. La seconda tappa del progetto è prevista per il 14 luglio a Palermo, in Piazza Villena (Quattro Canti), e sarà dedicata alla figura di Santa Rosalia, a cura di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona.