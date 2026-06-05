La ventisettesima edizione di "Una Voce per Padre Pio" torna su Rai1, proponendo un evento che unisce musica, spettacolo e un messaggio di pace nel mondo. La trasmissione, condotta da Mara Venier, andrà in onda in prima serata il 13 giugno e in replica nel pomeriggio di domenica 5 luglio. Nata da un'idea di Enzo Palumbo, la manifestazione si svolge a Pietrelcina, in provincia di Benevento, città natale di Padre Pio, e culminerà con un appello per la pace lanciato dal palco.

Il cast di quest'anno include grandi nomi della musica e dello spettacolo: Al Bano, Anna Oxa, Fausto Leali, Orietta Berti, Fabrizio Moro, Amii Stewart, Michele Bravi ed Elettra Lamborghini.

L'Orchestra "Suoni del Sud" sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. La regia televisiva è affidata a Roberto Croce.

Durante la presentazione dell'evento, presso il Comune di Pietrelcina, il sindaco Salvatore Mazzone ha omaggiato Al Bano con un estratto dell'atto di nascita di Padre Pio, riconoscendo la devozione dell'artista verso il Santo.

La conferenza stampa e i partecipanti

La conferenza stampa di presentazione della ventisettesima edizione si è tenuta il 5 giugno presso il Comune di Pietrelcina. All'incontro hanno partecipato il sindaco Salvatore Mazzone, Cristiano D’Agostini (Capostruttura Prime Time Rai1), Maria Rossella Arcidiacono (Capo Progetto) ed Enzo Palumbo de "L’Associazione Una Voce Per Padre Pio Onlus".

Il sindaco Salvatore Mazzone ha ringraziato gli organizzatori, affermando: “Ringrazio gli organizzatori per questo straordinario evento che qualifica sempre più Pietrelcina, luogo da cui vengono diffusi ogni anno messaggi di solidarietà, fratellanza e impegno per il prossimo”.

La trasmissione si conferma un appuntamento fisso, offrendo al pubblico uno spazio di riflessione e intrattenimento dedicato alla figura di Padre Pio. L'evento si svolge nella Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina.

Pietrelcina e il messaggio dell'evento

Pietrelcina, città natale di Padre Pio, è il cuore di questa manifestazione che unisce musica, spiritualità e solidarietà. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Una Voce Per Padre Pio Onlus, mira a diffondere messaggi di pace e attenzione verso il prossimo, coinvolgendo artisti e pubblico.

La collaborazione tra istituzioni locali e Rai1 è fondamentale per valorizzare il territorio e la memoria di Padre Pio attraverso una trasmissione televisiva di ampia risonanza. "Una Voce per Padre Pio" è un veicolo di valori che si rinnova di anno in anno, rafforzando il suo ruolo nel panorama mediatico e sociale italiano.