Rotonda, in provincia di Potenza, si distingue come la prima “Residenza Creativa” della Basilicata. Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito dall’Unione Italiana Libero Teatro (UILT), Federazione di teatro amatoriale, al teatro locale, rendendolo l’unica realtà lucana tra le venti Residenze Creative d’Italia.

Un ruolo cruciale in questo successo è stato svolto dall’associazione culturale Arti Visive (ACAV), attiva da oltre trent’anni con iniziative di qualità in un contesto favorevole all’accoglienza turistica. Grazie a questo riconoscimento, l’ACAV sta implementando un ambizioso progetto volto a trasformare Rotonda in una vera e propria “Città Teatro”.

L’obiettivo è creare un presidio culturale permanente basato sulla pratica teatrale, intesa come processo continuo di formazione, partecipazione e ricerca. L’iniziativa mira a “realizzare un laboratorio stabile di immaginazione collettiva, in cui l’idea diventa pratica e la pratica diventa comunità”.

Il sindaco Rocco Bruno ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, definendolo “di straordinaria importanza per la nostra comunità” e frutto di un lungo percorso di passione e dedizione dell’associazione. Essere l’unica realtà riconosciuta in Basilicata e tra le venti a livello nazionale “ci riempie di orgoglio”, confermando una visione che unisce cultura, partecipazione e valorizzazione turistica.

L’Amministrazione comunale sostiene con convinzione la sfida di trasformare il paese in una “Città-Teatro”, credendo che il teatro possa essere uno strumento straordinario di crescita sociale, formazione, inclusione e sviluppo territoriale, capace di coinvolgere cittadini, giovani e visitatori in un’esperienza culturale permanente.

Il ruolo di Arti Visive e il Teatro Comunale “Selene”

L’Associazione culturale Arti Visive (ACAV) di Rotonda, oltre a vantare oltre trent’anni di attività di qualità sul territorio, è affiliata alla UILT e qualificata come APS (Associazione per la promozione sociale), essendo iscritta al registro nazionale del Terzo settore. Questa solida struttura ha permesso al Teatro Comunale “Selene” di Rotonda di affermarsi storicamente come un punto di riferimento per le pratiche teatrali e cultural-creative.

La partecipazione dell’ACAV ai recenti Stati Generali delle Residenze Creative, tenutisi ad Amelia (Terni), ha visto il presidente Silvestro Maradei rappresentare la realtà rotondese. In quell’occasione sono state definite le linee programmatiche e operative per le Residenze Creative in tutta Italia. Per Rotonda, l’intento specifico è consolidare la residenza come “presidio riservato alla formazione teatrale ed ai convegni”, proiettandola come punto di riferimento nazionale per attività teatrali capaci di attrarre partecipanti da tutto il Paese e generare significative ricadute socio-culturali e turistiche.

Prospettive future: Rotonda come hub culturale

La qualificazione di “Residenza Creativa” permette al progetto di Arti Visive di concepire il teatro non solo come luogo di rappresentazione, ma come un tessuto vivo della comunità.

In questo scenario, il Teatro Comunale “Selene” assume il ruolo di hub culturale permanente, animato da attività di formazione, laboratori, partecipazione attiva e accoglienza turistica.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto italiano di valorizzazione territoriale attraverso le arti. Rotonda, grazie a questa visione strategica, ha l’opportunità di consolidare un percorso decennale, fondato su capacità associative, qualità culturale e un profondo legame con il territorio. Questo si traduce ora in un progetto organico, in grado di attrarre cittadini, artisti e visitatori in un’esperienza culturale continua e collettiva, rafforzando il suo posizionamento come destinazione culturale di rilievo.