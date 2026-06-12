Il festival Opel Firenze Rocks 2026 si prepara ad accogliere migliaia di appassionati alla Visarno Arena di Firenze, dal venerdì 12 a domenica 14 giugno. L'evento si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi nel panorama italiano ed europeo, proponendo un'edizione ricca di stelle internazionali e talenti della scena italiana. Tre giornate intense che promettono di trasformare la città in un cuore pulsante di energia sonora e spettacolo.

Il programma musicale: headliner e artisti

La prima giornata, venerdì 12 giugno, si aprirà con una combinazione esplosiva di rock internazionale e nomi emergenti della scena italiana.

Sul palco si alterneranno Burning Blood e Sotto La Cupola, seguiti dai californiani The Sophs e dalla londinese Anna Calvi. L'attesa cresce per l'esibizione di Salmo, che farà il suo debutto al Firenze Rocks, prima del gran finale con Lenny Kravitz, che proprio da Firenze inaugurerà il suo tour estivo 2026.

Il sabato 13 giugno vedrà protagonisti gli Ejent, i Mystery Jets e KT Tunstall, preparando il terreno per l'arrivo di Robbie Williams. L'artista, tra i performer più amati e carismatici della musica pop internazionale, promette uno show indimenticabile.

La giornata conclusiva, domenica 14 giugno, sarà un tributo al rock alternativo e indie. Si esibiranno Just Mustard, The Twilight Sad e i Mogwai, culminando con l'attesissimo concerto dei The Cure, una delle band più influenti e iconiche della musica contemporanea.

Logistica, servizi e sicurezza per il pubblico

Il cuore pulsante del festival è l'Area Village, un parco di oltre 6.000 mq progettato per offrire un'esperienza immersiva. Qui il pubblico potrà usufruire di un'ampia offerta food & beverage, aree dedicate al relax e spazi per la socialità. Una delle novità di questa edizione è l'introduzione di un sistema di pagamento cashless per tutte le consumazioni, rendendo l'esperienza più fluida e moderna.

L'accesso all'arena sarà soggetto a controlli di sicurezza rigorosi. Il regolamento vieta espressamente l'introduzione di oggetti pericolosi, bottiglie di vetro, lattine, borracce metalliche, zaini di capacità superiore ai 15 litri, aste, selfie stick, ombrelli, laser, power bank, strumenti musicali e dispositivi di registrazione professionale.

Sono ammesse esclusivamente bottiglie di plastica fino a 0,5 litri, purché prive di tappo. Non sono consentiti animali, ad eccezione dei cani guida.

Per quanto riguarda la logistica, la Visarno Arena è facilmente raggiungibile. Dalla stazione di Santa Maria Novella, il pubblico può arrivare a piedi o tramite i mezzi pubblici, inclusa la tramvia T1 o T2, con un parcheggio consigliato a Villa Costanza. Sono inoltre disponibili aree dedicate per moto e scooter in Piazza Vittorio Veneto, e per biciclette e monopattini in Via delle Cascine. Servizi di locker sono prenotabili in Via degli Olmi.

I biglietti per il festival sono ancora disponibili online, sia per l'abbonamento di tre giorni che per le singole giornate, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questo imperdibile evento musicale.