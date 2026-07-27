Agata Tomsic è stata ufficialmente nominata direttrice artistica del Mittelfest di Cividale del Friuli, assumendo l'incarico per il triennio 2027-2029. L'annuncio è giunto il 27 luglio 2026, al termine di una rigorosa selezione internazionale che ha visto la partecipazione di numerose candidature. Tomsic, affermata performer e regista originaria di Trieste, è stata scelta dal Consiglio di amministrazione dell’ente grazie a un progetto artistico ritenuto particolarmente solido e di ampio respiro europeo.

La commissione giudicatrice ha elogiato il progetto di Tomsic definendolo “innovativo, attento alle nuove generazioni e al dialogo tra le arti”, sottolineando la sua capacità di rafforzare il posizionamento del Mittelfest nello scenario internazionale.

Agata Tomsic ha espresso la sua gratitudine e visione: “Mittelfest è un luogo d’incontro, scambio e crescita comune. Ringrazio il Consiglio di amministrazione per la fiducia e il team per la professionalità che mi accompagnerà in questa sfida”. Anche il presidente dell’istituzione, Roberto Corciulo, ha manifestato piena soddisfazione per la scelta, dichiarando: “Con Agata Tomsic, Mittelfest prosegue nel suo ruolo di ponte tra culture e territori, con uno sguardo contemporaneo e un profondo radicamento europeo”.

Il profilo di Agata Tomsic e la sua visione per Mittelfest

Nata e formatasi a Trieste, Agata Tomsic è una figura di spicco nel panorama delle arti performative, riconosciuta per i suoi progetti multidisciplinari che integrano regia, scrittura, teatro e performance.

La sua carriera è costellata di esperienze significative maturate sia in Italia che in diversi paesi europei, attraverso collaborazioni con prestigiose istituzioni e festival, sempre con un focus sull’inclusione di molteplici linguaggi espressivi. Il suo piano per il Mittelfest mira a intensificare il dialogo tra le diverse culture dell’area centro-europea, mantenendo una particolare attenzione verso le nuove generazioni e i processi di scambio internazionale.

Tomsic ha chiarito la sua intenzione di sviluppare “una progettualità condivisa, aperta all’innovazione e attenta alle istanze del territorio”. Questa impostazione strategica trae forza dal ruolo storico e culturale di Cividale del Friuli come crocevia di popoli e idee.

Il festival, istituito nel 1991, si è affermato nel tempo come uno degli appuntamenti più prestigiosi per il teatro, la danza e la musica dell’area mitteleuropea. Sotto la futura guida di Tomsic, l’obiettivo primario sarà quello di consolidare e ampliare le collaborazioni con realtà artistiche e istituzionali, sia a livello locale che internazionale.

Mittelfest: storia, rilevanza e prospettive

Il Mittelfest è stato fondato nel 1991 con l'intento di creare una piattaforma dinamica per il dialogo tra le culture dell'Europa centrale. La sua sede, Cividale del Friuli, riconosciuta come patrimonio UNESCO, è stata scelta per il suo intrinseco valore storico e la sua posizione strategica. Nel corso degli anni, il festival ha richiamato migliaia di spettatori e centinaia di artisti provenienti da decine di Paesi europei, consolidandosi come un punto di riferimento essenziale per le discipline performative.

La formula attuale di Mittelfest si distingue per la sua multidisciplinarietà e per la capacità di affrontare temi cruciali della contemporaneità attraverso il teatro, la danza, la musica e un costante dialogo con le comunità locali e internazionali.

Tra i principi guida che hanno caratterizzato la storia del festival spiccano l'attenzione all'innovazione e alla qualità delle proposte artistiche, la valorizzazione dei giovani talenti e la promozione di collaborazioni con le principali istituzioni culturali europee. Il Mittelfest si conferma così tra i più importanti appuntamenti annuali, sia a livello italiano che internazionale, dedicati alle arti della scena, offrendo una programmazione che ha sempre saputo bilanciare la presenza di grandi maestri con quella delle nuove generazioni di artisti.