Alessandra Amoroso sarà la protagonista della ventinovesima edizione della Notte della Taranta, ospite speciale del celebre Concertone che si terrà il 22 agosto 2026 a Melpignano, in provincia di Lecce. L’evento, diretto dal maestro concertatore Ermal Meta, avrà luogo nel cortile dell’ex convento degli Agostiniani e sarà dedicato al tema del Mediterraneo, inteso come spazio di dialogo e incontro tra culture. Questa scelta evidenzia il profondo legame dell'artista con la sua terra d’origine, il Salento.

La partecipazione di Alessandra Amoroso è stata fortemente voluta dagli organizzatori, che hanno riconosciuto nella sua voce uno dei riferimenti più amati del panorama musicale italiano.

L'artista porterà sul palco del Concertone il suo legame con il Salento e con la dimensione popolare, emotiva e comunitaria che da sempre caratterizza la Notte della Taranta. Nata a Galatina e cresciuta a Lecce, Amoroso ha dichiarato: “Il legame con la terra da cui provengo è molto profondo e mi ha sempre accompagnata nella vita, come nella musica”. Ha inoltre aggiunto che “La musica ha sempre la straordinaria capacità di superare i confini e trasformarsi in uno spazio di dialogo e incontro”.

Il Festival Itinerante e la Direzione Artistica

L’edizione 2026 della Notte della Taranta, sotto la direzione artistica di Ermal Meta, prenderà il via con il festival itinerante il 30 luglio a Corigliano d’Otranto.

Questo percorso attraverserà venti città e paesi del Salento, coinvolgendo artisti provenienti da diverse regioni italiane e internazionali, tra cui l’Aspromonte, la Sicilia, la Sardegna, l’Albania e il Marocco. Il culmine di questa serie di appuntamenti sarà il grande Concertone finale del 22 agosto a Melpignano.

Il festival si propone di promuovere il dialogo tra storie, memorie condivise e culture differenti, utilizzando la musica come linguaggio universale. Alessandra Amoroso ha sottolineato come “La Notte della Taranta rappresenti uno degli eventi più significativi in cui le storie del passato incontrano il presente”. Il tema del Mediterraneo per l'edizione 2026 rafforza questa visione, concentrandosi su quest'area come spazio simbolico di relazioni, attraversamenti e scambio culturale.

La Notte della Taranta: un rito collettivo e la carriera di Amoroso

Il Concertone di Melpignano è riconosciuto come uno dei più grandi festival di musica popolare in Europa, richiamando ogni anno decine di migliaia di spettatori da tutto il mondo. La manifestazione è diventata un'icona della riscoperta e della diffusione della pizzica e del repertorio folk salentino, ponendosi come un rito collettivo capace di coinvolgere e rinnovare il patrimonio musicale del Mezzogiorno. Offre una piattaforma di visibilità a livello europeo e coinvolge il pubblico in una grande narrazione contemporanea che unisce passato e presente.

La carriera di Alessandra Amoroso è costellata di successi: ha ottenuto 55 dischi di platino, venduto oltre tre milioni di copie e superato il miliardo di stream globali e visualizzazioni su YouTube.

Il suo ritorno nel Salento per la Notte della Taranta è un segno di appartenenza e riconoscenza verso la sua terra, oltre che un'occasione per valorizzare le tradizioni popolari salentine su uno dei palcoscenici più prestigiosi dedicati alla musica popolare contemporanea. La sua presenza crea un ponte ideale tra la tradizione e la scena musicale attuale.